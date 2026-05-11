"Пора начинать". Стубб выступил с решительным призывом в отношении России - 11.05.2026, ПРАЙМ
"Пора начинать". Стубб выступил с решительным призывом в отношении России
Президент Финляндии призвал Европу начать диалог с Россией. | 11.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Финляндии призвал Европу начать диалог с Россией."Да, пора начинать переговоры с Москвой", — заявил он в интервью газете Corriere della Sera.Он указал, что в среде европейских лидеров уже начались обсуждения по поводу выбора подходящего представителя, однако консенсус пока не достигнут. Он также подчеркнул, что в случае если действия США в отношении России и Украины окажутся вразрез с интересами ЕС, Европе следует самостоятельно наладить прямой диалог с Москвой. "Посмотрим, будет ли это специальный посланник или группа", — подчеркнул Стубб.В субботу Владимир Путин заявил, что Москва готова принять в качестве переговорщика из Евросоюза любого лидера, который не высказывался в нелестных тонах о России, и подчеркнул готовность страны к диалогу.
"Пора начинать". Стубб выступил с решительным призывом в отношении России

Стубб: Европе пора начать диалог с РФ

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Финляндии призвал Европу начать диалог с Россией.
"Да, пора начинать переговоры с Москвой", — заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
Он указал, что в среде европейских лидеров уже начались обсуждения по поводу выбора подходящего представителя, однако консенсус пока не достигнут. Он также подчеркнул, что в случае если действия США в отношении России и Украины окажутся вразрез с интересами ЕС, Европе следует самостоятельно наладить прямой диалог с Москвой.
"Посмотрим, будет ли это специальный посланник или группа", — подчеркнул Стубб.
В субботу Владимир Путин заявил, что Москва готова принять в качестве переговорщика из Евросоюза любого лидера, который не высказывался в нелестных тонах о России, и подчеркнул готовность страны к диалогу.
