https://1prime.ru/20260511/stubb-869838398.html
"Пора начинать". Стубб выступил с решительным призывом в отношении России
"Пора начинать". Стубб выступил с решительным призывом в отношении России - 11.05.2026, ПРАЙМ
"Пора начинать". Стубб выступил с решительным призывом в отношении России
Президент Финляндии призвал Европу начать диалог с Россией. | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T12:30+0300
2026-05-11T12:30+0300
2026-05-11T12:30+0300
европа
москва
финляндия
россия
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606268_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_29b2868e92bba6eae3b189aa7ed9705d.jpg
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Финляндии призвал Европу начать диалог с Россией."Да, пора начинать переговоры с Москвой", — заявил он в интервью газете Corriere della Sera.Он указал, что в среде европейских лидеров уже начались обсуждения по поводу выбора подходящего представителя, однако консенсус пока не достигнут. Он также подчеркнул, что в случае если действия США в отношении России и Украины окажутся вразрез с интересами ЕС, Европе следует самостоятельно наладить прямой диалог с Москвой. "Посмотрим, будет ли это специальный посланник или группа", — подчеркнул Стубб.В субботу Владимир Путин заявил, что Москва готова принять в качестве переговорщика из Евросоюза любого лидера, который не высказывался в нелестных тонах о России, и подчеркнул готовность страны к диалогу.
https://1prime.ru/20260510/putin-869821911.html
https://1prime.ru/20260509/peregovory-869802417.html
европа
москва
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606268_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a8a3424fcac2acf94558450eedd7f5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, москва, финляндия, россия, владимир путин, ес
ЕВРОПА, МОСКВА, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, ЕС
"Пора начинать". Стубб выступил с решительным призывом в отношении России
Стубб: Европе пора начать диалог с РФ