Иран пропустил через Ормузский пролив танкер с иракской нефтью

2026-05-11T15:29+0300

ТЕГЕРАН, 11 мая - ПРАЙМ. Танкер Agios Fanourios I класса VLCC, груженый иракской нефтью, в воскресенье прошел через Ормузский пролив по установленному Ираном маршруту и направляется во Вьетнам, передает агентство Tasnim. "Один нефтяной танкер класса VLCC Agios Fanourios I в воскресенье прошел через Ормузский пролив по маршруту, установленному Ираном", - говорится в сообщении. По информации агентства, танкер загружен иракской нефтью и направляется во вьетнамский порт Нги Сон. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

