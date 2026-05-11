Трамп отклонит ответ Ирана на мирное предложение США, пишут СМИ
2026-05-11T00:10+0300
ВАШИНГТОН, 10 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп собирается отклонить ответ Ирана на мирное предложение США, утверждает издание Axios.
Ранее Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым.
"Президент Трамп в коротком телефонном разговоре с Axios в воскресенье заявил, что отклонит ответ Ирана на последний проект соглашения о прекращении войны", - пишет издание.
Американский лидер добавил, что обсудил ответ Ирана в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ", - приводит Axios слова Трампа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
