СМИ: Турция столкнулась с "невидимой таможенной стеной" в мировой торговле
Турецкие экспортеры столкнулись с ограничениями при участии в европейских государственных тендерах из-за отсутствия у Турции членства в соглашении GPA Всемирной | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T06:48+0300
экономика
мировая экономика
турция
ес
вто
АНКАРА, 11 мая — ПРАЙМ. Турецкие экспортеры столкнулись с ограничениями при участии в европейских государственных тендерах из-за отсутствия у Турции членства в соглашении GPA Всемирной торговой организации, пишет в понедельник турецкая экономическая газета Dünya. "Турецкие компании сталкиваются с новой "невидимой таможенной стеной" в мировой торговле", — отмечает издание. По данным газеты, рынок государственных закупок оценивается примерно в 1,7 триллиона долларов, однако участие в ряде крупных тендеров Евросоюза ограничивается только странами-участниками Соглашения ВТО о государственных закупках (GPA). По данным издания, особенно серьезно ограничения затрагивают турецкие компании в сферах текстиля, готовой одежды, химической продукции, медицинского оборудования и строительных материалов. В публикации отмечается, что Евросоюз начал использовать требование GPA как механизм защиты стратегических закупок. Турецкие экспортеры считают, что отсутствие доступа к европейским государственным тендерам становится одной из главных технических преград для наращивания экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Представители бизнеса призывают власти активизировать дипломатические усилия для решения вопроса. Издание напоминает, что Евросоюз остается крупнейшим экспортным рынком для Турции. По данным турецких властей, объем экспорта в страны ЕС превышает 110 миллиардов долларов в год.
Новости
