В Турции заявили о развале НАТО

Попытки консолидировать НАТО вокруг Киева после начала конфликта на Украине не смогли остановить углубляющийся кризис внутри альянса, который все ближе подходит

2026-05-11T06:51+0300

АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Попытки консолидировать НАТО вокруг Киева после начала конфликта на Украине не смогли остановить углубляющийся кризис внутри альянса, который все ближе подходит к системному тупику, пишет в понедельник турецкое издание Aydınlık. "Атлантическая система рухнула. Настал конец НАТО. Все чаще звучат заявления, что саммит в Анкаре это подтвердит", - пишет колумнист газеты Исмет Озчелик. Автор материала утверждает, что после начала конфликта на Украине США попытались вновь консолидировать НАТО вокруг образа "российской угрозы" и сохранить лидерство внутри альянса. "Однако этот эффект оказался временным и не устранил накопившиеся противоречия между Вашингтоном и европейскими союзниками", - подчеркивает Озчелик. Колумнист отмечает, что администрация Дональда Трампа еще период его первого президентства требовала от европейских стран увеличить расходы на оборону и сократить финансовую нагрузку на США. Теперь, как считает автор статьи, в американской политике все громче звучат идеи о возможности сокращения участия Вашингтона в НАТО. Особое внимание обозреватель уделяет Франции, где тема НАТО становится частью предвыборной дискуссии. Автор напоминает, что лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает за поэтапный выход страны из военных структур альянса и апеллирует к политическому наследию Шарля де Голля. По мнению колумниста, антинатовские настроения усиливаются и в других европейских странах, где растет поддержка политических сил, выступающих за более самостоятельную политику Европы, в том числе за восстановление сотрудничества с Россией. Издание также обращает внимание на предстоящий саммит НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Автор считает, что встреча состоится на фоне серьезного кризиса доверия внутри альянса, а неопределенность вокруг возможного участия Дональда Трампа лишь усиливает ощущение нестабильности в НАТО. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

