https://1prime.ru/20260511/turtsija-869833107.html
В Турции заявили о развале НАТО
В Турции заявили о развале НАТО - 11.05.2026, ПРАЙМ
В Турции заявили о развале НАТО
Попытки консолидировать НАТО вокруг Киева после начала конфликта на Украине не смогли остановить углубляющийся кризис внутри альянса, который все ближе подходит | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T06:51+0300
2026-05-11T06:51+0300
2026-05-11T06:59+0300
экономика
мировая экономика
украина
анкара
сша
дональд трамп
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869833107.jpg?1778471987
АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Попытки консолидировать НАТО вокруг Киева после начала конфликта на Украине не смогли остановить углубляющийся кризис внутри альянса, который все ближе подходит к системному тупику, пишет в понедельник турецкое издание Aydınlık. "Атлантическая система рухнула. Настал конец НАТО. Все чаще звучат заявления, что саммит в Анкаре это подтвердит", - пишет колумнист газеты Исмет Озчелик. Автор материала утверждает, что после начала конфликта на Украине США попытались вновь консолидировать НАТО вокруг образа "российской угрозы" и сохранить лидерство внутри альянса. "Однако этот эффект оказался временным и не устранил накопившиеся противоречия между Вашингтоном и европейскими союзниками", - подчеркивает Озчелик. Колумнист отмечает, что администрация Дональда Трампа еще период его первого президентства требовала от европейских стран увеличить расходы на оборону и сократить финансовую нагрузку на США. Теперь, как считает автор статьи, в американской политике все громче звучат идеи о возможности сокращения участия Вашингтона в НАТО. Особое внимание обозреватель уделяет Франции, где тема НАТО становится частью предвыборной дискуссии. Автор напоминает, что лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает за поэтапный выход страны из военных структур альянса и апеллирует к политическому наследию Шарля де Голля. По мнению колумниста, антинатовские настроения усиливаются и в других европейских странах, где растет поддержка политических сил, выступающих за более самостоятельную политику Европы, в том числе за восстановление сотрудничества с Россией. Издание также обращает внимание на предстоящий саммит НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Автор считает, что встреча состоится на фоне серьезного кризиса доверия внутри альянса, а неопределенность вокруг возможного участия Дональда Трампа лишь усиливает ощущение нестабильности в НАТО. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
украина
анкара
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, анкара, сша, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, нато
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Анкара, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
В Турции заявили о развале НАТО
Aydınlık: попытки консолидировать НАТО вокруг Киева привели к системному тупику
АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Попытки консолидировать НАТО вокруг Киева после начала конфликта на Украине не смогли остановить углубляющийся кризис внутри альянса, который все ближе подходит к системному тупику, пишет в понедельник турецкое издание Aydınlık.
"Атлантическая система рухнула. Настал конец НАТО. Все чаще звучат заявления, что саммит в Анкаре это подтвердит", - пишет колумнист газеты Исмет Озчелик.
Автор материала утверждает, что после начала конфликта на Украине США попытались вновь консолидировать НАТО вокруг образа "российской угрозы" и сохранить лидерство внутри альянса.
"Однако этот эффект оказался временным и не устранил накопившиеся противоречия между Вашингтоном и европейскими союзниками", - подчеркивает Озчелик.
Колумнист отмечает, что администрация Дональда Трампа еще период его первого президентства требовала от европейских стран увеличить расходы на оборону и сократить финансовую нагрузку на США. Теперь, как считает автор статьи, в американской политике все громче звучат идеи о возможности сокращения участия Вашингтона в НАТО.
Особое внимание обозреватель уделяет Франции, где тема НАТО становится частью предвыборной дискуссии. Автор напоминает, что лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон выступает за поэтапный выход страны из военных структур альянса и апеллирует к политическому наследию Шарля де Голля.
По мнению колумниста, антинатовские настроения усиливаются и в других европейских странах, где растет поддержка политических сил, выступающих за более самостоятельную политику Европы, в том числе за восстановление сотрудничества с Россией.
Издание также обращает внимание на предстоящий саммит НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Автор считает, что встреча состоится на фоне серьезного кризиса доверия внутри альянса, а неопределенность вокруг возможного участия Дональда Трампа лишь усиливает ощущение нестабильности в НАТО.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".