Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд начал заочное рассмотрение дела экс-зампреда правления "Роснано" - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260511/udaltsov-869845006.html
Суд начал заочное рассмотрение дела экс-зампреда правления "Роснано"
Суд начал заочное рассмотрение дела экс-зампреда правления "Роснано" - 11.05.2026, ПРАЙМ
Суд начал заочное рассмотрение дела экс-зампреда правления "Роснано"
Гагаринский суд Москвы приступил к заочному рассмотрению дела бывшего заместителя председателя правления "Роснано" Юрия Удальцова об особо крупном хищении,... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T21:34+0300
2026-05-11T21:34+0300
общество
роснано
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859948152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31900793f264159b03a65512f3b19d24.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Гагаринский суд Москвы приступил к заочному рассмотрению дела бывшего заместителя председателя правления "Роснано" Юрия Удальцова об особо крупном хищении, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указывается, что по уголовному делу уже прошли слушания. Удальцову, которому заочно вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере, грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, с декабря 2011 года по март 2021-го занимающий пост заместителя председателя правления "Роснано" Юрий Удальцов, инвестиционный директор инвестиционного дивизиона компании Николай Тычинин (с 2012 года член совета директоров "Пластик Лоджик"), экс-гендиректор компании "Пластик Лоджик" - дочерней компании "Роснано" - Борис Галкин и ряд неустановленных лиц растратили 6 миллиардов 672 миллиона 961 тысячу рублей под видом организации производства гибких планшетов. Эти деньги они перечислили группе иностранных компаний Plastic Logic. При этом соучастники не собирались строить технологические цепочки и развивать новые производства в сфере нанотехнологий на территории России, отмечала Генпрокуратура. С 2020 года Галкин скрывался за рубежом, но в 2024-м его задержали при въезде в Россию. В апреле этого года он получил девять лет колонии. Тычинин и Удальцов объявлены в розыск и заочно арестованы, указывается в материалах суда.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859948152_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d55341abb9c8389242b1d99e26ae2bff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , роснано
Общество , Роснано
21:34 11.05.2026
 
Суд начал заочное рассмотрение дела экс-зампреда правления "Роснано"

В Москве суд начал заочное рассмотрение дела экс-зампреда правления "Роснано" Удальцова

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Статуя богини правосудия. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Гагаринский суд Москвы приступил к заочному рассмотрению дела бывшего заместителя председателя правления "Роснано" Юрия Удальцова об особо крупном хищении, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указывается, что по уголовному делу уже прошли слушания. Удальцову, которому заочно вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере, грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, с декабря 2011 года по март 2021-го занимающий пост заместителя председателя правления "Роснано" Юрий Удальцов, инвестиционный директор инвестиционного дивизиона компании Николай Тычинин (с 2012 года член совета директоров "Пластик Лоджик"), экс-гендиректор компании "Пластик Лоджик" - дочерней компании "Роснано" - Борис Галкин и ряд неустановленных лиц растратили 6 миллиардов 672 миллиона 961 тысячу рублей под видом организации производства гибких планшетов. Эти деньги они перечислили группе иностранных компаний Plastic Logic. При этом соучастники не собирались строить технологические цепочки и развивать новые производства в сфере нанотехнологий на территории России, отмечала Генпрокуратура.
С 2020 года Галкин скрывался за рубежом, но в 2024-м его задержали при въезде в Россию. В апреле этого года он получил девять лет колонии. Тычинин и Удальцов объявлены в розыск и заочно арестованы, указывается в материалах суда.
 
ОбществоРоснано
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала