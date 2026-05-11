Суд начал заочное рассмотрение дела экс-зампреда правления "Роснано"

Гагаринский суд Москвы приступил к заочному рассмотрению дела бывшего заместителя председателя правления "Роснано" Юрия Удальцова об особо крупном хищении

2026-05-11T21:34+0300

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Гагаринский суд Москвы приступил к заочному рассмотрению дела бывшего заместителя председателя правления "Роснано" Юрия Удальцова об особо крупном хищении, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указывается, что по уголовному делу уже прошли слушания. Удальцову, которому заочно вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере, грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, с декабря 2011 года по март 2021-го занимающий пост заместителя председателя правления "Роснано" Юрий Удальцов, инвестиционный директор инвестиционного дивизиона компании Николай Тычинин (с 2012 года член совета директоров "Пластик Лоджик"), экс-гендиректор компании "Пластик Лоджик" - дочерней компании "Роснано" - Борис Галкин и ряд неустановленных лиц растратили 6 миллиардов 672 миллиона 961 тысячу рублей под видом организации производства гибких планшетов. Эти деньги они перечислили группе иностранных компаний Plastic Logic. При этом соучастники не собирались строить технологические цепочки и развивать новые производства в сфере нанотехнологий на территории России, отмечала Генпрокуратура. С 2020 года Галкин скрывался за рубежом, но в 2024-м его задержали при въезде в Россию. В апреле этого года он получил девять лет колонии. Тычинин и Удальцов объявлены в розыск и заочно арестованы, указывается в материалах суда.

