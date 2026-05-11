https://1prime.ru/20260511/ukraina-869831756.html

"Ничего сложного": в ЕС дали дерзкий совет Зеленскому после слов Путина

"Ничего сложного": в ЕС дали дерзкий совет Зеленскому после слов Путина - 11.05.2026, ПРАЙМ

"Ничего сложного": в ЕС дали дерзкий совет Зеленскому после слов Путина

Кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале предложил, чтобы Владимир Зеленский нацелился на встречу с президентом России Владимиром Путиным в... | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T05:11+0300

2026-05-11T05:11+0300

2026-05-11T05:11+0300

россия

общество

москва

украина

киев

владимир зеленский

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале предложил, чтобы Владимир Зеленский нацелился на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а не на нейтральной территории."Путин тебе ясно дал понять, что встретится только для заключения окончательных договоренностей, поэтому не стоит искать третью страну, а бери и поезжай в Москву. Вроде ничего сложного", — cказал он.На взгляд эксперта, отказ Зеленского побывать в Москве будет свидетельствовать о его неготовности к мирному разрешению конфликта на Украине."Иначе мир не наступит, а пустые формальности лишь затянут конфликт между Россией и Украиной", — добавил журналист.На минувшей неделе президент России Владимир Путин уточнил в разговоре с журналистами, что встреча с Владимиром Зеленским в другом месте возможна только при достижении долгосрочного мирного соглашения. Президент подчеркнул, что необходимо прийти к серьезной договоренности и решить все разногласия.Путин также добавил, что Зеленский может лично посетить Москву, если желает встретиться.Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков отметил, что переговорщикам из Киева известно, какие шаги необходимо предпринять для урегулирования, но ключевое решение зависит от политического руководства Украины.

https://1prime.ru/20260510/zelenskiy-869828184.html

https://1prime.ru/20260509/zelenskiy-869809045.html

https://1prime.ru/20260511/zelenskiy-869831619.html

москва

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков