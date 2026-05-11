"Ничего сложного": в ЕС дали дерзкий совет Зеленскому после слов Путина
Христофору: Зеленский обязан стремиться к встрече с Путиным в Москве
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале предложил, чтобы Владимир Зеленский нацелился на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а не на нейтральной территории.
"Путин тебе ясно дал понять, что встретится только для заключения окончательных договоренностей, поэтому не стоит искать третью страну, а бери и поезжай в Москву. Вроде ничего сложного", — cказал он.
На взгляд эксперта, отказ Зеленского побывать в Москве будет свидетельствовать о его неготовности к мирному разрешению конфликта на Украине.
"Иначе мир не наступит, а пустые формальности лишь затянут конфликт между Россией и Украиной", — добавил журналист.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин уточнил в разговоре с журналистами, что встреча с Владимиром Зеленским в другом месте возможна только при достижении долгосрочного мирного соглашения. Президент подчеркнул, что необходимо прийти к серьезной договоренности и решить все разногласия.
Путин также добавил, что Зеленский может лично посетить Москву, если желает встретиться.
Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков отметил, что переговорщикам из Киева известно, какие шаги необходимо предпринять для урегулирования, но ключевое решение зависит от политического руководства Украины.
