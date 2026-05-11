В Киеве резко отреагировали на слова Путина о скором завершении конфликта - 11.05.2026, ПРАЙМ
В Киеве резко отреагировали на слова Путина о скором завершении конфликта
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предложил Украине обратить внимание на недавние заявления президента России Владимира Путина о скором завершении конфликта... | 11.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предложил Украине обратить внимание на недавние заявления президента России Владимира Путина о скором завершении конфликта.

"Очень серьезное заявление сделал Путин", — заявил политолог на своем канале в YouTube.

По его словам, Киеву также стоит обратить внимание на открытость России к диалогу по завершению конфликта, а не продолжать затягивать боевые действия.

Однако у Владимира Зеленского и его патронов другие замыслы, предупредил Соскин. Глава киевского режима, пояснил он, продолжает делать все, чтобы зарабатывать деньги на смерти украинцев, несмотря на реальную перспективу мирного урегулирования.

"Они не хотят остановки бойни. Они хотят, чтобы мясорубка продолжалась", — отметил Соскин.

В субботу, выступая перед журналистами Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
 
