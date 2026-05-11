https://1prime.ru/20260511/ukraina-869838258.html

"Это катастрофа". На Западе забили тревогу из-за случившегося на Украине

"Это катастрофа". На Западе забили тревогу из-за случившегося на Украине - 11.05.2026, ПРАЙМ

"Это катастрофа". На Западе забили тревогу из-за случившегося на Украине

Снижение численности населения на украинских территориях, подконтрольных Киеву, стало следствием западной политики по включению страны в НАТО и соответствующей... | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T12:14+0300

2026-05-11T12:14+0300

2026-05-11T12:14+0300

украина

запад

киев

владимир зеленский

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Снижение численности населения на украинских территориях, подконтрольных Киеву, стало следствием западной политики по включению страны в НАТО и соответствующей реакции России на эти шаги, отмечает профессор Гленн Диесен из Университета Юго-Восточной Норвегии. "Эта катастрофа ужасна для будущего страны, но она была предсказуема. Ожидаемо, что попытка втянуть Украину в орбиту альянса встретила бы мощный ответ со стороны России", — написал он в соцсети X, комментируя заявление украинского министра социальной политики Дениса Улютина о сокращении численности жителей страны до 22-25 миллионов человек.В то же время, по словам Диесена, сторонники этой политики представляют её как "проукраинскую" и критикуют её оппонентов, называя их "российскими пропагандистами". В августе 2024 года Владимир Зеленский признал беспрецедентный отток населения с Украины и объявил о создании нового министерства для взаимодействия с гражданами, выехавшими за границу. В апреле того же года украинские журналисты, проанализировав данные Министерства социальной политики о стратегическом демографическом развитии, сообщили, что уровень рождаемости достиг минимального значения за последние 300 лет.

https://1prime.ru/20260511/konflikt-869833387.html

https://1prime.ru/20260510/ukraina-869824995.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, киев, владимир зеленский, нато