"Это катастрофа". На Западе забили тревогу из-за случившегося на Украине
Снижение численности населения на украинских территориях, подконтрольных Киеву, стало следствием западной политики по включению страны в НАТО и соответствующей...
2026-05-11T12:14+0300
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Снижение численности населения на украинских территориях, подконтрольных Киеву, стало следствием западной политики по включению страны в НАТО и соответствующей реакции России на эти шаги, отмечает профессор Гленн Диесен из Университета Юго-Восточной Норвегии. "Эта катастрофа ужасна для будущего страны, но она была предсказуема. Ожидаемо, что попытка втянуть Украину в орбиту альянса встретила бы мощный ответ со стороны России", — написал он в соцсети X, комментируя заявление украинского министра социальной политики Дениса Улютина о сокращении численности жителей страны до 22-25 миллионов человек.В то же время, по словам Диесена, сторонники этой политики представляют её как "проукраинскую" и критикуют её оппонентов, называя их "российскими пропагандистами". В августе 2024 года Владимир Зеленский признал беспрецедентный отток населения с Украины и объявил о создании нового министерства для взаимодействия с гражданами, выехавшими за границу. В апреле того же года украинские журналисты, проанализировав данные Министерства социальной политики о стратегическом демографическом развитии, сообщили, что уровень рождаемости достиг минимального значения за последние 300 лет.
Диесен: численность населения Украины снизилась из-за политики стран Запада