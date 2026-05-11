https://1prime.ru/20260511/zakharova--869839370.html

Захарова прокомментировала введение Лондоном новых санкций

Захарова прокомментировала введение Лондоном новых санкций - 11.05.2026, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала введение Лондоном новых санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости введение Лондоном в понедельник санкций, заявив, что британской стороне пора... | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T13:53+0300

2026-05-11T13:53+0300

2026-05-11T13:53+0300

политика

общество

лондон

мария захарова

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863536263_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_18b130b448526b87b6b04b4bbb103630.jpg

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости введение Лондоном в понедельник санкций, заявив, что британской стороне пора вызывать себе санитаров. "Когда правительство (премьера Британии) Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров", - сказала она. Лондон объявил в понедельник о введении против 85 лиц и организаций санкций. В частности, под ограничения попали российское Агентство социального проектирования, Севастопольский государственный университет и санаторий "Здравница" в Евпатории.

https://1prime.ru/20260511/stubb-869838398.html

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , лондон, мария захарова, мид рф