Захарова прокомментировала введение Лондоном новых санкций - 11.05.2026, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала введение Лондоном новых санкций
2026-05-11T13:53+0300
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости введение Лондоном в понедельник санкций, заявив, что британской стороне пора вызывать себе санитаров. "Когда правительство (премьера Британии) Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров", - сказала она. Лондон объявил в понедельник о введении против 85 лиц и организаций санкций. В частности, под ограничения попали российское Агентство социального проектирования, Севастопольский государственный университет и санаторий "Здравница" в Евпатории.
Захарова заявила, что Лондону пора вызывать себе санитаров

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости введение Лондоном в понедельник санкций, заявив, что британской стороне пора вызывать себе санитаров.
"Когда правительство (премьера Британии) Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров", - сказала она.
Лондон объявил в понедельник о введении против 85 лиц и организаций санкций. В частности, под ограничения попали российское Агентство социального проектирования, Севастопольский государственный университет и санаторий "Здравница" в Евпатории.
