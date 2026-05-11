"Многие желают": на Западе сделали заявление о войне с Россией - 11.05.2026, ПРАЙМ
"Многие желают": на Западе сделали заявление о войне с Россией
Антироссийская политика Запада, проводимая без должного обдумывания, способна спровоцировать военный конфликт, пишет газета Berliner Zeitung. | 11.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Антироссийская политика Запада, проводимая без должного обдумывания, способна спровоцировать военный конфликт, пишет газета Berliner Zeitung."Континент убежден, что с помощью санкций, постоянной поддержки оборонительной войны на Украине и, прежде всего, самоналоженного запрета на контакты он сможет восстановить статус-кво. &lt;…&gt; Но этот план не работает. Россия не изолирована в глобальном масштабе и не терпит стратегического поражения, которого многие европейцы желают", — указывается в статье.Вместо того чтобы искать пути диалога с Россией, европейские лидеры и военные, особенно в ФРГ, лишь обостряют ситуацию, постоянно заявляя о якобы скором нападении со стороны Москвы, отмечает издание."Генералы канцлера (ФРГ Фридриха Мерца. — Прим. ред.), включая его советников, подпитывают растущую военную риторику своими прогнозами", — сообщает автор.Вчера Мерц снова повторил, что Россия представляет опасность для Европы, пытаясь оправдать ускоренную милитаризацию страны. В четверг посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Берлин доктринально взял курс на подготовку к военному противостоянию с Москвой на рубеже нескольких лет и не скрывает этого. Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
