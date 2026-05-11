В США выступили со срочным предупреждением о Зеленском
Владимир Зеленский в ближайшее время может столкнуться с серьезными проблемами из-за неудач на фронте и растущего внутреннего давления, пишет The American... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T05:08+0300
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ближайшее время может столкнуться с серьезными проблемами из-за неудач на фронте и растущего внутреннего давления, пишет The American Conservative."Для Украины и ее президента Владимира Зеленского наступают большие неприятности. И не только потому, что они проигрывают войну, что, безусловно, так и есть", — говорится в статье.Как подчеркивает издание, глава киевского режима сталкивается с многочисленными проблемами в различных областях — от оборонной до политической. Трудности ВСУ на фронте становятся все более очевидными, а внутреннее давление на Зеленского усиливается в связи с коррупционным скандалом."Реальная ситуация на местах становится всё более безнадежной для этой восточноевропейской страны", — пишет автор.Кроме того, отмечает он, украинским властям становится сложнее находить оправдания дальнейшему затягиванию конфликта с Россией, поскольку обещания" скорой победы" теряют доверие среди населения. Ситуация становится все более безысходной, заключает AC.Ранее бывший премьер-министр Виктор Орбан выразил уверенность в том, что Россия в любом случае достигнет целей СВО.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
