Аксаков рассказал, какой курс доллара выгоден российским производителям

Для российской экономики выгоднее иметь не такой крепкий рубль к доллару, как сейчас - не дороже 80 рублей за доллар, что даст отечественным производителям...

2026-05-12T15:23+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Для российской экономики выгоднее иметь не такой крепкий рубль к доллару, как сейчас - не дороже 80 рублей за доллар, что даст отечественным производителям конкурентное преимущество перед внешними поставщиками, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я сторонник того, чтобы рубль был не дороже 80 рублей за доллар. Прежде всего, это необходимо для поддержки внутреннего производителя. Так или иначе, для нашей экономики лучше иметь более слабый рубль, потому что крепкий ведет к тому, что российские производители начинают испытывать конкурентное давление от внешних поставщиков", - сказал Аксаков "Парламентской газете". По его словам, некоторые эксперты оценивают, что национальная валюта может "просесть" максимум до 78 рублей за доллар с нынешних 75. "Кстати, статистика по этому году показывает, что из-за укрепления рубля мы имели падение экспорта. Объясняется это невыгодностью поставлять продукцию за валюту, которую можно продать за меньшее количество рублей", - добавил глава думского комитета. Аксаков отметил, бюджетное правило позволяет сделать так, чтобы на рынке стало больше рублей, поскольку заработанные дополнительно деньги за счет высокой цены на нефть в виде валюты будут продаваться за рубли, а раз рублей будет предлагаться больше, соответственно, рубль не будет укрепляться, и по некоторым оценкам, он может ослабеть. Комментируя выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ он подчеркнул, что большинство стран ОПЕК все-таки сохранили свое присутствие, а именно они и определяют ситуацию на нефтяном рынке, но с другой стороны, выход Объединенных Арабских Эмиратов из организаций продемонстрировал нынешнюю разбалансированность международных договоренностей. "И очевидно, что стоит ожидать пересмотра многих правил, которые действовали до атаки американцев и Израиля на Иран. Для России же ситуация выглядит вполне контролируемой: цены на нефть выросли, мы получаем дополнительные средства в бюджет", - говорит парламентарий. Аксаков сообщил, что по некоторым данным, в этом году Россия получит дополнительно до 3,5 триллиона рублей, и этих денег, по его мнению, достаточно, чтобы решить многие вопросы, связанные с бюджетным процессом.

