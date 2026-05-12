Российский рынок акций в середине дня усилил рост

Российский рынок акций в середине торгов вторника усилил рост до 1% благодаря ослаблению политических рисков и дорожающей нефти

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в середине торгов вторника усилил рост до 1% благодаря ослаблению политических рисков и дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.32 мск подскакивает на 1,03% относительно предыдущего закрытия, до 2 684,4 пункта. При этом утренние торги он открыл ростом на 0,2%, и затем продолжил "раскочегариваться". Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 3,53%, до 107,9 доллара за баррель. "Позитивная динамика рынка связана с заявлениями президента Владимира Путина о скором завершении военного конфликта на Украине. Однако пока отсутствуют официальные договорённости и иные подтверждения прогресса в урегулировании ситуации — а значит, этот фактор вряд ли окажет долгосрочное влияние на рынок", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Поддержку отечественным акциям продолжают оказывать и высокие цены на нефть, добавил Игорь Додонов из ФГ "Финам". Между тем сдерживающими факторами выступают сообщения о подготовке Европой нового пакета антироссийских санкций, добавил он. В лидерах роста стоимости — акции "СПБ биржи" (+4,4%), "Газпрома" (+2,52%), АФК "Система" (+2,29%), ДВМП (+2,23%) и "М.Видео" (+2,21%). "Главные аутсайдеры банк Санкт-Петербург (-7,16%) и "Хэдхантер" (-6,78%). Здесь движение в первую очередь техническое и связано с дивидендными отсечками", - делится Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также в лидерах снижения котировок - акции "Магнита" (−0,86%), "Мосэнерго" (−0,8%), "Самолета" (−0,79%) и "Позитива" (−0,73%). Визит президента США Дональда Трампа в Китай 13–15 мая — переменная, которая задаёт тон для глобальных рынков на всю неделю: позитивный исход в отношении энергетического сотрудничества сторон мог бы косвенно способствовать разблокировке Ормузского пролива, что напрямую отыграется в нефтяном секторе, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Дальнейшая динамика индекса Мосбиржи может зависеть от того, насколько оправданными окажутся ожидания инвесторов относительно смягчения напряженности на международной арене, а с технической точки зрения, ближайшему сопротивлению соответствует область 2695 пунктов, где проходит 20-дневное скользящее среднее, заключает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".

