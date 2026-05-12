https://1prime.ru/20260512/alikhanov-869860952.html
Алиханов рассказал о давлении на производителей игрушек
Алиханов рассказал о давлении на производителей игрушек - 12.05.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о давлении на производителей игрушек
Иностранные поставщики на маркетплейсах оказывают давление на российских производителей детских игр и игрушек на внутреннем рынке, что является одним из... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T13:27+0300
2026-05-12T13:27+0300
2026-05-12T13:27+0300
бизнес
россия
рф
китай
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848206886_0:158:2902:1790_1920x0_80_0_0_a79fbc14c1a18bffbb3ea43a51803467.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Иностранные поставщики на маркетплейсах оказывают давление на российских производителей детских игр и игрушек на внутреннем рынке, что является одним из основных сдерживающих факторов в отрасли, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе конгресса индустрии детских товаров. "Здесь, конечно, много факторов можно назвать, но один из них – это давление со стороны иностранных поставщиков через разные звенья товаропроводящей цепи", - сказал министр о сдерживающих факторах для производителей игр и игрушек в России. "Это, конечно, и присутствие активного импорта на маркетплейсах, но и не только. Традиционный ритейл и крупный сетевой ритейл, он тоже достаточно серьезно подвержен к этому давлению со стороны импорта", - добавил он. Алиханов указал, что зачастую распродажа остатков больших объемов производств, в том числе из Китая, через традиционные каналы продаж России тоже оказывает давление.
https://1prime.ru/20260106/alikhanov-866246806.html
рф
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848206886_153:0:2749:1947_1920x0_80_0_0_d3b6e947646c99700ce63006364928c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, китай, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов рассказал о давлении на производителей игрушек
Алиханов: иностранные поставщики влияют на российских производителей игрушек
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Иностранные поставщики на маркетплейсах оказывают давление на российских производителей детских игр и игрушек на внутреннем рынке, что является одним из основных сдерживающих факторов в отрасли, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе конгресса индустрии детских товаров.
"Здесь, конечно, много факторов можно назвать, но один из них – это давление со стороны иностранных поставщиков через разные звенья товаропроводящей цепи", - сказал министр о сдерживающих факторах для производителей игр и игрушек в России.
Алиханов рассказал, где в России производят игрушки в виде транспорта
"Это, конечно, и присутствие активного импорта на маркетплейсах, но и не только. Традиционный ритейл и крупный сетевой ритейл, он тоже достаточно серьезно подвержен к этому давлению со стороны импорта", - добавил он.
Алиханов указал, что зачастую распродажа остатков больших объемов производств, в том числе из Китая, через традиционные каналы продаж России тоже оказывает давление.