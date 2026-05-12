Алиханов рассказал о давлении на производителей игрушек

Иностранные поставщики на маркетплейсах оказывают давление на российских производителей детских игр и игрушек на внутреннем рынке, что является одним из...

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Иностранные поставщики на маркетплейсах оказывают давление на российских производителей детских игр и игрушек на внутреннем рынке, что является одним из основных сдерживающих факторов в отрасли, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе конгресса индустрии детских товаров. "Здесь, конечно, много факторов можно назвать, но один из них – это давление со стороны иностранных поставщиков через разные звенья товаропроводящей цепи", - сказал министр о сдерживающих факторах для производителей игр и игрушек в России. "Это, конечно, и присутствие активного импорта на маркетплейсах, но и не только. Традиционный ритейл и крупный сетевой ритейл, он тоже достаточно серьезно подвержен к этому давлению со стороны импорта", - добавил он. Алиханов указал, что зачастую распродажа остатков больших объемов производств, в том числе из Китая, через традиционные каналы продаж России тоже оказывает давление.

