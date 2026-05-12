В Саудовской Аравии задержали пять человек, пытавшихся попасть на хадж - 12.05.2026, ПРАЙМ
В Саудовской Аравии задержали пять человек, пытавшихся попасть на хадж
2026-05-12T02:33+0300
02:33 12.05.2026
 
В Саудовской Аравии задержали пять человек, пытавшихся попасть на хадж

Saudi gazette: полиция задержала пять человек, пытавшихся добраться до Мекки пешком

ДОХА, 12 мая - ПРАЙМ. Сотрудники службы безопасности задержали пять человек, которые попытались добраться до Мекки пешком по пустыне, чтобы попасть на хадж без специального разрешения, сообщило саудовское издание Saudi gazette.
Газета написала, что сотрудники сил безопасности задержали пять человек, в том числе одного саудовского подданного, которые пытались пешком через пустыню дойти до Мекки, не получив необходимых разрешений для совершения паломничества.
Управление общественной безопасности королевства призвало к полному соблюдению правил хаджа, в числе которых обязательное получение специального разрешения на посещение святых для мусульман мест в это время.
Нарушителям, не имеющим разрешения на хадж, грозят крупные штрафы в размере от 20 до 100 тысяч саудовских риалов (около 5,3- 26,6 тысячи долларов), а также депортация и 10-летний запрет на повторный въезд для лиц, не являющихся подданными королевства.
В этом году мусульмане со всего мира начнут ежегодное паломничество по святым для них местам в Мекке и Медине с 18 мая. Основные обряды хаджа пройдут в последнюю неделю мая.
 
