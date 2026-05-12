Безработица в России в ближайшие годы останется на низком уровне - Новак - 12.05.2026, ПРАЙМ
Безработица в России в ближайшие годы останется на низком уровне - Новак
Безработица в России в ближайшие годы останется на низком уровне - в пределах 2,3-2,4%, сообщил вице-премьер России Александр Новак. | 12.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Безработица в России в ближайшие годы останется на низком уровне - в пределах 2,3-2,4%, сообщил вице-премьер России Александр Новак. В интервью газете "Ведомости" Новак сообщил, что во вторник будут опубликованы сценарные условия социально-экономического развития России до 2029 года. "Несмотря на замедление темпов роста экономики мы прогнозируем, что безработица останется на низком уровне (в пределах 2,3-2,4%)", - сказал Новак. "У нас объективно ограничены трудовые ресурсы в силу демографии. До 2030 года будет сохраняться рост численности трудоспособного населения. Основной прирост рабочей силы будет формироваться за счет молодежи и лиц предпенсионного возраста, у которых уровень занятости ниже", - добавил он. Вице-премьер подчеркнул, что в этой связи крайне важна гибкость рынка труда в широком смысле. "И своевременное высвобождение работников при спаде экономической активности, и возможности наращивания интенсивности труда (дополнительная работа за дополнительный доход), когда в этом возникает необходимость. На это направлены, в частности, поправки в трудовое законодательство, которые сейчас готовятся в Госдуме ко второму чтению", - пояснил он. По словам Новака, итогом работы по повышению гибкости рынка труда и его производительности должно стать изменение структуры занятости - перераспределение трудовых ресурсов из сфер, где требуется оптимизация занятости, в сектора, требующие притока занятых.
00:19 12.05.2026
 
