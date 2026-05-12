Посадку в самолет по биометрии запустят до конца первого полугодия

2026-05-12T17:26+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет: сервис запустят до конца первого полугодия, эксперимент пройдет в 2026-2027 годах в "Пулково" и "Шереметьево" и коснется авиарейсов "Аэрофлота", заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме - с помощью государственной Единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано", - сообщили в аппарате. "Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года... Проект пройдет в аэропортах Пулково и Шереметьево в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом", - добавили там. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. По его итогам будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий, пояснили в аппарате. "Сервис находится в высокой степени готовности. Сейчас завершается подготовка инфраструктуры аэропортов к приему первых пассажиров. При этом каждый сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт – по паспорту или с использованием современных технологий. Применение биометрии исключительно добровольно", – заявил Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении.

бизнес, россия, рф, москва, дмитрий григоренко, аэропорт пулково, аэропорт шереметьево, аэрофлот