Чупа-чупсы, шоколад и жвачки пропадают из продажи в Катаре

2026-05-12T05:16+0300

ДОХА, 12 мая - ПРАЙМ. Чупа-чупсы, шоколад и жвачки известных международных брендов стали пропадать из продажи в Катаре из-за ограниченных поставок в связи с закрытием Ормузского пролива, выяснило РИА Новости. За последние два месяца ассортимент привычных сладостей заметно сократился на прилавках крупных супермаркетов страны, но особенно это стало заметно в небольших продуктовых магазинах, где раньше целые полки ломились от разных леденцов, конфет и жвачек. Так, в сети государственных супермаркетов Al Meera на полках стоят опустевшие коробки из-под шоколадок. В свою очередь, как рассказал РИА Новости продавец в супермаркете Palms в южном пригороде Вукейр, до начала военных действий в регионе коробки с разнообразными сладостями занимали полностью несколько полок в его магазине, теперь эти полки почти опустели. "Нового завоза почти нет, продаются оставшиеся запасы", - заметил он. Такая же картина наблюдается и во многих других супермаркетах Катара. Кроме того, в ряде магазинов опустели холодильники с мороженым, где раньше в основном выкладывалась заграничная продукция из-за недостатка производства катарийского мороженого. В настоящее время необходимые продукты питания в основном поступают в Катар автомобильным транспортом через транспортный коридор из Саудовской Аравии. Ранее поставки велись по морю в порты Катара.

бизнес, катар, саудовская аравия