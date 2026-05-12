https://1prime.ru/20260512/docsinbox-869853167.html

В DocsInBox рассказали о рисках открытия летних веранд в России

В DocsInBox рассказали о рисках открытия летних веранд в России - 12.05.2026, ПРАЙМ

В DocsInBox рассказали о рисках открытия летних веранд в России

Процесс открытия летних веранд в российских городах несет для кафе и ресторанов финансовые риски, так как затраты на них могут не окупиться из-за короткого... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T05:46+0300

2026-05-12T05:46+0300

2026-05-12T05:46+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869853167.jpg?1778553975

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Процесс открытия летних веранд в российских городах несет для кафе и ресторанов финансовые риски, так как затраты на них могут не окупиться из-за короткого сезона, а также задержек из-за административных требований и ошибок самих рестораторов, рассказали РИА Новости в сервисе по автоматизации документооборота DocsInBox. "Открытие веранд в российских городах сопряжено с финансовыми рисками. Затраты на оборудование и монтаж, по оценкам экспертов, могут превышать 1 миллион рублей. Однако из-за жестких административных требований и непродолжительного сезона такие вложения не всегда окупаются", - отметили в компании. Так, одна из проблем, с которыми сталкивается бизнес при открытии летних веранд - сложность административных процедур и работа с документами, отметил сооснователь DocsInBox Леонид Довбенко. Бизнес сталкивается с длительными согласованиями, необходимостью подготовки большого пакета документов и риском ошибок. Дополнительную нагрузку создают требования к работе с государственными системами учета. Это влияет на сроки запуска веранд и сокращает период, когда они могут приносить выручку, объяснил он. Поэтому начинать процесс согласования лучше заранее. Консультант ресторанного бизнеса по юридическим вопросам Александр Манаков рекомендовал заниматься документами круглый год, в том числе зимой, когда нагрузка на органы власти ниже. "В противном случае процесс может затянуться до двух месяцев, и веранда, начатая весной, будет согласована только к лету", - подчеркнул он. Еще одна проблема рестораторов в сезон веранд - нарушения при их оформлении, связанные с отклонениями от установленных правил. Так, в DocsInBox отметили, что в Москве в 2024 году было проверено около 3,3 тысячи летних веранд, в 429 из которых были выявлены нарушения. Самые распространенные: незаконная установка конструкций, превышение допустимой площади и несоответствие утвержденному проекту. Генеральный директор сети кафе Николай Комиссаров поделился, что у его заведения оформление разрешения на веранду заняло почти год - от подачи первого заявления до выдачи разрешения. При этом дважды приходили отказы. Первый был связан с возможным влиянием конструкции на логистику жителей, а второй - с установлением собственника участка. "С третьей попытки разрешение мы получили, но потеряли сезон", - добавил Комиссаров. При этом, по его словам, затраты на открытие простой веранды без капитальных конструкций могут составлять сотни тысяч рублей. Например, только на мебель может уйти около 800 тысяч рублей, плюс 300 тысяч на ее хранение на складе. Тем не менее веранда остается важным фактором для бизнеса. "Веранда в нашем случае однозначно влияет на прирост выручки. В теплую погоду гости предпочитают улицу, и летняя веранда становится для них ключевым маркером при выборе места. Наша веранда увеличивает количество посадочных мест, что дает возможность гостям меньше стоять в очереди, а это большой плюс", - отметил Комиссаров.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва