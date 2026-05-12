Спад доходов населения не затронет соцвыплаты, заявил Решетников - 12.05.2026, ПРАЙМ
Спад доходов населения не затронет соцвыплаты, заявил Решетников
21:16 12.05.2026
 
Спад доходов населения не затронет соцвыплаты, заявил Решетников

Решетников: спад доходов населения в 2026 году будет из-за ставок, не затронет соцвыплаты

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Реальные денежные доходы населения в России выросли на 2,6% в первом квартале, по итогам 2026 года ожидается небольшой спад, но он не затронет соцвыплаты, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"У нас по первому кварталу – 2,6 процента (рост - ред.)", - сказал Решетников, отвечая на вопрос президента о росте реальных денежных доходов.
"И Вы думаете, что к концу года снизится на 1 процентный пункт?" - спросил президент.
"Да, будет корректировка. У нас процентные доходы у людей большие по депозитам, а поскольку ставки снижаются… С зарплатой все нормально, с социальными выплатами, разумеется, все стабильно", - заверил министр.
При этом зарплаты будут расти на фоне дефицита рабочей силы, добавил, в свою очередь, президент.
