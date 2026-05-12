https://1prime.ru/20260512/ebay--869862585.html
EBay отказался от поглощения со стороны GameStop
EBay отказался от поглощения со стороны GameStop - 12.05.2026, ПРАЙМ
EBay отказался от поглощения со стороны GameStop
Совет директоров интернет-площадки eBay отклонил предложение сети магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop о своём приобретении, завила компания в письме | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T14:26+0300
2026-05-12T14:26+0300
2026-05-12T14:26+0300
бизнес
калифорния
gamestop
ebay
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c781cbe5410f25aace3e38421d58c5cf.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Совет директоров интернет-площадки eBay отклонил предложение сети магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop о своём приобретении, завила компания в письме генеральному директору GameStop Райану Коэн (Ryan Cohen). "Совет директоров при поддержке своих независимых консультантов основательно изучило ваше предложение и приняло решение отклонить его. Мы пришли к выводу, что ваше предложение не заслуживает доверия и не привлекательно", - говорится в сообщении. Правление также выразило уверенность в том, что благодаря дифференцированному глобальному рынку и четкой стратегии компания под текущим руководством имеет все возможности для дальнейшего устойчивого роста, дисциплинированной работы и обеспечения долгосрочной ценности для акционеров. Ранее в мае GameStop сообщила, что направила заявку на покупку eBay за 55,5 миллиарда долларов. Оплата подразумевала наполовину денежные средства и наполовину - обыкновенные акции самой GameStop, а цена - в 27% выше 30-дневного средневзвешенного показателя котировок акций eBay. Как указывала компания, в случае поглощения объединенную компанию возглавил бы Коэн. Компания eBay Inc. предоставляет услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
https://1prime.ru/20260423/warner-bros-869398459.html
калифорния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_58c0f8d366d5ee2e2d8d8d406999be40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, калифорния, gamestop, ebay
Бизнес, Калифорния, GameStop, eBay
EBay отказался от поглощения со стороны GameStop
Совет директоров eBay отклонил предложение GameStop о поглощении
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Совет директоров интернет-площадки eBay отклонил предложение сети магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop о своём приобретении, завила компания в письме генеральному директору GameStop Райану Коэн (Ryan Cohen).
"Совет директоров при поддержке своих независимых консультантов основательно изучило ваше предложение и приняло решение отклонить его. Мы пришли к выводу, что ваше предложение не заслуживает доверия и не привлекательно", - говорится в сообщении.
Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили слияние компании с Paramount
Правление также выразило уверенность в том, что благодаря дифференцированному глобальному рынку и четкой стратегии компания под текущим руководством имеет все возможности для дальнейшего устойчивого роста, дисциплинированной работы и обеспечения долгосрочной ценности для акционеров.
Ранее в мае GameStop
сообщила, что направила заявку на покупку eBay
за 55,5 миллиарда долларов. Оплата подразумевала наполовину денежные средства и наполовину - обыкновенные акции самой GameStop, а цена - в 27% выше 30-дневного средневзвешенного показателя котировок акций eBay.
Как указывала компания, в случае поглощения объединенную компанию возглавил бы Коэн.
Компания eBay Inc. предоставляет услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния
.