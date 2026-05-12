EBay отказался от поглощения со стороны GameStop - 12.05.2026, ПРАЙМ
14:26 12.05.2026
 
EBay отказался от поглощения со стороны GameStop

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Совет директоров интернет-площадки eBay отклонил предложение сети магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop о своём приобретении, завила компания в письме генеральному директору GameStop Райану Коэн (Ryan Cohen).
"Совет директоров при поддержке своих независимых консультантов основательно изучило ваше предложение и приняло решение отклонить его. Мы пришли к выводу, что ваше предложение не заслуживает доверия и не привлекательно", - говорится в сообщении.
Правление также выразило уверенность в том, что благодаря дифференцированному глобальному рынку и четкой стратегии компания под текущим руководством имеет все возможности для дальнейшего устойчивого роста, дисциплинированной работы и обеспечения долгосрочной ценности для акционеров.
Ранее в мае GameStop сообщила, что направила заявку на покупку eBay за 55,5 миллиарда долларов. Оплата подразумевала наполовину денежные средства и наполовину - обыкновенные акции самой GameStop, а цена - в 27% выше 30-дневного средневзвешенного показателя котировок акций eBay.
Как указывала компания, в случае поглощения объединенную компанию возглавил бы Коэн.
Компания eBay Inc. предоставляет услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
 
