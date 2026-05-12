https://1prime.ru/20260512/ekonomika-869872423.html
Экономика России за последние три года выросла на 10%, заявил Решетников
Экономика России за последние три года выросла на 10%, заявил Решетников - 12.05.2026, ПРАЙМ
Экономика России за последние три года выросла на 10%, заявил Решетников
Рост экономики России за последние три года составил 10%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T20:48+0300
2026-05-12T20:48+0300
2026-05-12T20:48+0300
экономика
россия
рф
максим решетников
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869872345_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_92faed6cab79fc804f3bd9d860922299.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Рост экономики России за последние три года составил 10%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. "У нас последние три года рост экономики был 10% в реальном выражении", - сообщил Решетников президенту. Он отметил, что "это очень хорошие темпы" и напомнил, что по паритету покупательной способности РФ - четвертая экономика в мире. Эту позицию Россия будет будет удерживать в ближайшее время, отметил он.
https://1prime.ru/20260512/reshetnikov-869872091.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869872345_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a9d5ecf257ef9e8b838d79df7ed8e2ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, максим решетников, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Максим Решетников, Владимир Путин
Экономика России за последние три года выросла на 10%, заявил Решетников
Глава Минэкономики Решетников: рост экономики России за последние три года составил 10%