Экономика России за последние три года выросла на 10%, заявил Решетников

2026-05-12T20:48+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Рост экономики России за последние три года составил 10%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. "У нас последние три года рост экономики был 10% в реальном выражении", - сообщил Решетников президенту. Он отметил, что "это очень хорошие темпы" и напомнил, что по паритету покупательной способности РФ - четвертая экономика в мире. Эту позицию Россия будет будет удерживать в ближайшее время, отметил он.

