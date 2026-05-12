Эксперт рассказал, как заработать на накопительных счетах

2026-05-12T02:48+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Накопительные счета с прогрессивной шкалой процентов и выбор банков, которые проводят акции с повышенными ставками, помогут заработать больше, рассказал РИА Новости директор по развитию финансовых продуктов в "Сравни" Магомед Гамзаев. "Прежде всего, выбирайте банки, которые предлагают прогрессивную шкалу процентов – например, повышенную ставку на остаток свыше определенной суммы или на ту часть средств, которая не снималась в течение месяца", – сказал он. Некоторые банки устанавливают разные ставки в зависимости от выполнения условий: например, если ежемесячно совершать определенное количество покупок по привязанной карте, не снимать деньги или пополнять счет на фиксированную сумму, ставка автоматически повышается, добавил эксперт. Он также посоветовал рассмотреть банки, которые периодически проводят акции с повышенными ставками для новых клиентов на первые несколько месяцев – это позволяет получить дополнительный доход, а затем перевести средства в другой банк с аналогичным предложением. "Еще один способ – использовать накопительный счет в связке с другими продуктами банка: порой финансовые организации повышают ставку клиентам, которые оформили у них зарплатный проект, инвестиционный портфель или потребительский кредит", – продолжил Гамзаев. Наконец, эксперт посоветовал регулярно мониторить рынок и не бояться переводить средства в банк с более выгодными условиями – накопительный счет предполагает свободное распоряжение деньгами, поэтому смена банка не повлечет потери процентов, в отличие от досрочного закрытия вклада.

