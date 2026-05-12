https://1prime.ru/20260512/ekspert-869851249.html

Эксперт рассказал о наценке автодилера

Эксперт рассказал о наценке автодилера - 12.05.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о наценке автодилера

Наценка автодилера составляет максимум 5-6% к стоимости автомобиля, продавец, как и производитель, в первую очередь заинтересован в большем количестве продаж,... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T02:51+0300

2026-05-12T02:51+0300

2026-05-12T02:51+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869851249.jpg?1778543471

БРЯНСК, 12 мая – ПРАЙМ. Наценка автодилера составляет максимум 5-6% к стоимости автомобиля, продавец, как и производитель, в первую очередь заинтересован в большем количестве продаж, рассказал РИА Новости глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин, анализируя текущую ситуация на рынке. "Наценка дилера это всего 5-6% к стоимости автомобиля. В лучшем случае. Иногда и вовсе 2-3%. Дилер и производитель заинтересованы в большем количестве продаж, а чем дороже машина, тем ниже продажи", - заявил эксперт. Подщеколдин отметил, что сегодня многие блогеры, далекие от авторынка, рассуждают о высоких ценах в том числе на китайские автомобили, но для этого есть сложившиеся объективные условия. В том числе – фактор доставки. "Нужно везти машину десять тысяч километров. Накладывается стоимость логистики – от 200 до 300 тысяч на автомобиль. А ведь основные продажи автомобилей в России идут на территории до Урала. В Сибири - только 25% рынка", - рассказал Подщеколдин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес