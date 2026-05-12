Эксперт рассказал о наценке автодилера - 12.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о наценке автодилера
Наценка автодилера составляет максимум 5-6% к стоимости автомобиля, продавец, как и производитель, в первую очередь заинтересован в большем количестве продаж,... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T02:51+0300
02:51 12.05.2026
 
Эксперт рассказал о наценке автодилера

Эксперт Подщеколдин: наценка автодилера составляет максимум 5-6% к стоимости автомобиля

БРЯНСК, 12 мая – ПРАЙМ. Наценка автодилера составляет максимум 5-6% к стоимости автомобиля, продавец, как и производитель, в первую очередь заинтересован в большем количестве продаж, рассказал РИА Новости глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин, анализируя текущую ситуация на рынке.
"Наценка дилера это всего 5-6% к стоимости автомобиля. В лучшем случае. Иногда и вовсе 2-3%. Дилер и производитель заинтересованы в большем количестве продаж, а чем дороже машина, тем ниже продажи", - заявил эксперт.
Подщеколдин отметил, что сегодня многие блогеры, далекие от авторынка, рассуждают о высоких ценах в том числе на китайские автомобили, но для этого есть сложившиеся объективные условия. В том числе – фактор доставки.
"Нужно везти машину десять тысяч километров. Накладывается стоимость логистики – от 200 до 300 тысяч на автомобиль. А ведь основные продажи автомобилей в России идут на территории до Урала. В Сибири - только 25% рынка", - рассказал Подщеколдин.
 
