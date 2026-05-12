Эксперты рассказали, как девелоперы теряют топ-менеджеров

Каждая третья девелоперская компания в России может столкнуться с потерей руководящих кадров из-за экономии на бонусах, ведь с этими выплатами топ-менеджеры в... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T05:16+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Каждая третья девелоперская компания в России может столкнуться с потерей руководящих кадров из-за экономии на бонусах, ведь с этими выплатами топ-менеджеры в год получают около 48-60 миллионов рублей, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. "Если совокупный годовой доход директора по девелопменту достигает 60 миллионов рублей, коммерческого директора - 50 миллионов, а финансового - 48 миллионов, то до половины этой суммы приходится на бонусы. Сегодня их дробят, переносят на годы или выдают квадратными метрами. Фактически реальный доход управленца может сократиться на 30-50%", - сообщила основатель рекрутинговой компании Danilova Executive Search & Consulting Дарья Данилова. По статистике SuperJob, медианная зарплата, предлагаемая директорам по строительству в Москве, достигла 500 тысяч рублей на руки (+11% за год), а максимальная - 1,4 миллиона рублей, и это без учета бонусов. То есть в реальности их доход еще выше. Вместе с тем, как пояснила Данилова, рынок найма в девелопменте переживает скрытую трансформацию. Формальных сокращений топ-менеджмента почти нет, но компании теряют управленцев из-за ошибок в мотивации. Она отметила, что после заморозки или пересмотра бонусной части до 65% руководителей высшего звена готовы покинуть девелоперскую компанию в течение двух-трех месяцев. Таким образом, продолжила Данилова, к концу 2026 года смена топ-состава может затронуть каждого третьего девелопера в стране, продолжающего экономить на бонусах. "Сокращая мотивацию сегодня, завтра компании нанимают сотрудников на 15-20% дороже рынка, экстренно закрывая позиции. Мнимая экономия оборачивается потерей управляемости и маржинальности", - подчеркнула она, добавив, что директора не уходят поодиночке, за ними тянется вся команда. По мнению одного из крупнейших девелоперов в России "Самолета", руководящая прослойка становится более компактной, но с упором на компетенции и ответственность. "Динамика выплат управленческой команде связана, прежде всего, с изменением самой модели мотивации. Мы перешли к годовой системе STI (краткосрочное стимулирующее вознаграждение- ред.), где ключевыми являются KPI и результативность подразделений с прозрачным каскадированием целей на всю компанию. Параллельно была изменена структура управления и расширены зоны ответственности. Кроме того, мы трансформировали долгосрочную мотивацию: она напрямую привязана к капитализации и стоимости бизнеса", - сказала директор по персоналу и устойчивому развитию компании Александра Горчакова. В то же время, по словам Даниловой, зарплаты достигли пика - выплаты могут расти только уникальным антикризисным специалистам. "Спрос на них за год вырос на 35%, и дефицит усиливается по ключевым ролям: коммерческие и финансовые директора, директора по девелопменту, продукту и маркетингу. Одновременно на рынке сформировался переизбыток административного персонала, специалистов, выполняющих вспомогательные функции, включая HR, а также руководителей проектов с малым опытом - вчерашних замов и директоров по строительству", - заявила она. При этом руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова подчеркнула, что наибольший спрос в строительной отрасли по-прежнему приходится на квалифицированных рабочих, а не управленцев. Наиболее востребованы электромонтажники, электрогазосварщики, слесари-сантехники и монтажники. И еще, как дополнил замгендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков, есть острая потребность в инженерно-технических работниках и проектировщиках, особенно BIM-специалистах.

