Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, как девелоперы теряют топ-менеджеров - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/eksperty-869852967.html
Эксперты рассказали, как девелоперы теряют топ-менеджеров
Эксперты рассказали, как девелоперы теряют топ-менеджеров - 12.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как девелоперы теряют топ-менеджеров
Каждая третья девелоперская компания в России может столкнуться с потерей руководящих кадров из-за экономии на бонусах, ведь с этими выплатами топ-менеджеры в... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T05:16+0300
2026-05-12T05:16+0300
финансы
недвижимость
москва
superjob
работа.ру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869852967.jpg?1778552165
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Каждая третья девелоперская компания в России может столкнуться с потерей руководящих кадров из-за экономии на бонусах, ведь с этими выплатами топ-менеджеры в год получают около 48-60 миллионов рублей, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. "Если совокупный годовой доход директора по девелопменту достигает 60 миллионов рублей, коммерческого директора - 50 миллионов, а финансового - 48 миллионов, то до половины этой суммы приходится на бонусы. Сегодня их дробят, переносят на годы или выдают квадратными метрами. Фактически реальный доход управленца может сократиться на 30-50%", - сообщила основатель рекрутинговой компании Danilova Executive Search & Consulting Дарья Данилова. По статистике SuperJob, медианная зарплата, предлагаемая директорам по строительству в Москве, достигла 500 тысяч рублей на руки (+11% за год), а максимальная - 1,4 миллиона рублей, и это без учета бонусов. То есть в реальности их доход еще выше. Вместе с тем, как пояснила Данилова, рынок найма в девелопменте переживает скрытую трансформацию. Формальных сокращений топ-менеджмента почти нет, но компании теряют управленцев из-за ошибок в мотивации. Она отметила, что после заморозки или пересмотра бонусной части до 65% руководителей высшего звена готовы покинуть девелоперскую компанию в течение двух-трех месяцев. Таким образом, продолжила Данилова, к концу 2026 года смена топ-состава может затронуть каждого третьего девелопера в стране, продолжающего экономить на бонусах. "Сокращая мотивацию сегодня, завтра компании нанимают сотрудников на 15-20% дороже рынка, экстренно закрывая позиции. Мнимая экономия оборачивается потерей управляемости и маржинальности", - подчеркнула она, добавив, что директора не уходят поодиночке, за ними тянется вся команда. По мнению одного из крупнейших девелоперов в России "Самолета", руководящая прослойка становится более компактной, но с упором на компетенции и ответственность. "Динамика выплат управленческой команде связана, прежде всего, с изменением самой модели мотивации. Мы перешли к годовой системе STI (краткосрочное стимулирующее вознаграждение- ред.), где ключевыми являются KPI и результативность подразделений с прозрачным каскадированием целей на всю компанию. Параллельно была изменена структура управления и расширены зоны ответственности. Кроме того, мы трансформировали долгосрочную мотивацию: она напрямую привязана к капитализации и стоимости бизнеса", - сказала директор по персоналу и устойчивому развитию компании Александра Горчакова. В то же время, по словам Даниловой, зарплаты достигли пика - выплаты могут расти только уникальным антикризисным специалистам. "Спрос на них за год вырос на 35%, и дефицит усиливается по ключевым ролям: коммерческие и финансовые директора, директора по девелопменту, продукту и маркетингу. Одновременно на рынке сформировался переизбыток административного персонала, специалистов, выполняющих вспомогательные функции, включая HR, а также руководителей проектов с малым опытом - вчерашних замов и директоров по строительству", - заявила она. При этом руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова подчеркнула, что наибольший спрос в строительной отрасли по-прежнему приходится на квалифицированных рабочих, а не управленцев. Наиболее востребованы электромонтажники, электрогазосварщики, слесари-сантехники и монтажники. И еще, как дополнил замгендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков, есть острая потребность в инженерно-технических работниках и проектировщиках, особенно BIM-специалистах.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, недвижимость, москва, superjob, работа.ру
Финансы, Недвижимость, МОСКВА, SuperJob, Работа.ру
05:16 12.05.2026
 
Эксперты рассказали, как девелоперы теряют топ-менеджеров

Эксперты: каждая третья девелоперская компания в России может потерять топ-менеджеров

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Каждая третья девелоперская компания в России может столкнуться с потерей руководящих кадров из-за экономии на бонусах, ведь с этими выплатами топ-менеджеры в год получают около 48-60 миллионов рублей, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
"Если совокупный годовой доход директора по девелопменту достигает 60 миллионов рублей, коммерческого директора - 50 миллионов, а финансового - 48 миллионов, то до половины этой суммы приходится на бонусы. Сегодня их дробят, переносят на годы или выдают квадратными метрами. Фактически реальный доход управленца может сократиться на 30-50%", - сообщила основатель рекрутинговой компании Danilova Executive Search & Consulting Дарья Данилова.
По статистике SuperJob, медианная зарплата, предлагаемая директорам по строительству в Москве, достигла 500 тысяч рублей на руки (+11% за год), а максимальная - 1,4 миллиона рублей, и это без учета бонусов. То есть в реальности их доход еще выше.
Вместе с тем, как пояснила Данилова, рынок найма в девелопменте переживает скрытую трансформацию. Формальных сокращений топ-менеджмента почти нет, но компании теряют управленцев из-за ошибок в мотивации. Она отметила, что после заморозки или пересмотра бонусной части до 65% руководителей высшего звена готовы покинуть девелоперскую компанию в течение двух-трех месяцев.
Таким образом, продолжила Данилова, к концу 2026 года смена топ-состава может затронуть каждого третьего девелопера в стране, продолжающего экономить на бонусах. "Сокращая мотивацию сегодня, завтра компании нанимают сотрудников на 15-20% дороже рынка, экстренно закрывая позиции. Мнимая экономия оборачивается потерей управляемости и маржинальности", - подчеркнула она, добавив, что директора не уходят поодиночке, за ними тянется вся команда.
По мнению одного из крупнейших девелоперов в России "Самолета", руководящая прослойка становится более компактной, но с упором на компетенции и ответственность.
"Динамика выплат управленческой команде связана, прежде всего, с изменением самой модели мотивации. Мы перешли к годовой системе STI (краткосрочное стимулирующее вознаграждение- ред.), где ключевыми являются KPI и результативность подразделений с прозрачным каскадированием целей на всю компанию. Параллельно была изменена структура управления и расширены зоны ответственности. Кроме того, мы трансформировали долгосрочную мотивацию: она напрямую привязана к капитализации и стоимости бизнеса", - сказала директор по персоналу и устойчивому развитию компании Александра Горчакова.
В то же время, по словам Даниловой, зарплаты достигли пика - выплаты могут расти только уникальным антикризисным специалистам. "Спрос на них за год вырос на 35%, и дефицит усиливается по ключевым ролям: коммерческие и финансовые директора, директора по девелопменту, продукту и маркетингу. Одновременно на рынке сформировался переизбыток административного персонала, специалистов, выполняющих вспомогательные функции, включая HR, а также руководителей проектов с малым опытом - вчерашних замов и директоров по строительству", - заявила она.
При этом руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова подчеркнула, что наибольший спрос в строительной отрасли по-прежнему приходится на квалифицированных рабочих, а не управленцев. Наиболее востребованы электромонтажники, электрогазосварщики, слесари-сантехники и монтажники. И еще, как дополнил замгендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков, есть острая потребность в инженерно-технических работниках и проектировщиках, особенно BIM-специалистах.
 
ФинансыНедвижимостьМОСКВАSuperJobРабота.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала