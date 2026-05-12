САП требует арестовать Ермака - 12.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260512/ermak-869866910.html
САП требует арестовать Ермака
УКРАИНА, Киевская область, Владимир Зеленский, НАБУ
САП просит арестовать Ермака

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины выступила с запросом об аресте бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, сообщил глава ведомства Александр Якименко.
"Прокуратура будет просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", — заявил он во время брифинга руководителей НАБУ и САП.
При этом предусмотрено назначение залога для Ермака в размере 180 миллионов гривен.
Вчера Ермака обвинили в отмывании более 460 миллионов гривен в процессе строительства элитного жилья в Киевской области. Суд наложил арест на недвижимость в рамках этого дела.
Сегодня НАБУ и САП сообщили, что по делу проходят еще шесть человек. Имена пока не раскрываются, однако, согласно информации "Страна.ua", среди подозреваемых, возможно, находится бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который уже является обвиняемым по другому коррупционному делу. Среди участников также фигурирует некий бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Предполагается, что это Тимур Миндич, который является другом и соратником Владимира Зеленского.
Ермак был уволен в ноябре на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики Украины.
