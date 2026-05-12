САП требует арестовать Ермака

2026-05-12T17:07+0300

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины выступила с запросом об аресте бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, сообщил глава ведомства Александр Якименко. "Прокуратура будет просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", — заявил он во время брифинга руководителей НАБУ и САП.При этом предусмотрено назначение залога для Ермака в размере 180 миллионов гривен. Вчера Ермака обвинили в отмывании более 460 миллионов гривен в процессе строительства элитного жилья в Киевской области. Суд наложил арест на недвижимость в рамках этого дела. Сегодня НАБУ и САП сообщили, что по делу проходят еще шесть человек. Имена пока не раскрываются, однако, согласно информации "Страна.ua", среди подозреваемых, возможно, находится бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который уже является обвиняемым по другому коррупционному делу. Среди участников также фигурирует некий бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Предполагается, что это Тимур Миндич, который является другом и соратником Владимира Зеленского. Ермак был уволен в ноябре на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики Украины.

