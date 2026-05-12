ЕС хотел любым способом негативно повлиять на переговоры с США - Мирошник
ЕС хотел любым способом негативно повлиять на переговоры с США - Мирошник - 12.05.2026, ПРАЙМ
ЕС хотел любым способом негативно повлиять на переговоры между Россией и США, отметил в беседе с "Известиями" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:47+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. ЕС хотел любым способом негативно повлиять на переговоры между Россией и США, отметил в беседе с "Известиями" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В субботу президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
"Чтобы говорить о каких-то кардинальных переменах в политической риторике, у нас нет никаких оснований... Со стороны президента было декларировано, что Россия готова рассматривать адекватные предложения. Но это совершенно не значит, что мы будем вестись на все, что будет предложено. ЕС и европейцы за словесными манипуляциями прятали свое желание любым способом негативно повлиять на переговоры между Россией и США", - заявил Мирошник.
Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался в понедельник дать оценку кандидатуре Шредера в качестве возможного переговорщика между Россией и ЕС. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ) вступить вместе с США в переговоры с Россией.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
