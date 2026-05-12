Евродепутат раскритиковал Евросоюз за расточительность - 12.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260512/es-869861451.html
Евродепутат раскритиковал Евросоюз за расточительность
Депутат Европарламента от Кипра Фидиас Панайоту раскритиковал ЕС за расточительность и лицемерие на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T13:33+0300
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Кипра Фидиас Панайоту раскритиковал ЕС за расточительность и лицемерие на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Панайоту сообщил, что ЕС каждый месяц тратит миллионы евро на выездные заседания Европарламента в Страсбурге. "Мы говорим о тысячах людей, которые совершают поездки каждый месяц, тратя топливо, энергию и деньги. В то же время лидеры ЕС говорят гражданам экономить энергию из-за кризиса", - сказал евродепутат в видеообращении, которое он опубликовал в Х. Панайоту заявил, что, согласно официальным данным, ЕС тратит на эти цели более 100 миллионов евро в год. "Согласно официальному отчету Европейской счетной палаты, ежегодная стоимость поездок в Страсбург составляет 115,8 миллионов евро. Но хуже всего то, что это отчет 2014 года. Если мы учтем инфляцию и рост цен на энергию, теперь мы говорим о гораздо большей сумме", - сказал он. Евродепутат объяснил, что заседания проходят в Страсбурге по символическим причинам - этот город находится на границе Франции и Германии. "Но сейчас, в 2026 году, нельзя обосновать напрасную трату денег налогоплательщиков по "символическим причинам" . И правые, и левые члены Европарламента просят прекратить эти ежемесячные поездки, особенно во время энергетического кризиса, поскольку это полностью противоречит тому, что ЕС просит делать своих граждан… Это просто глупо, нам нужно это остановить", - заключил он. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
13:33 12.05.2026
 
