СМИ: пять стран бойкотируют "Евровидение" из-за Израиля - 12.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: пять стран бойкотируют "Евровидение" из-за Израиля
Independent: пять стран отказались от участия в "Евровидении" из-за Израиля

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Британское издание Independent сообщает, что пять государств Европы отказались отправлять своих исполнителей на конкурс "Евровидение", причиной чего стало участие в нем Израиля.

"Миллионы фанатов по всему европейскому континенту (и в Австралии) будут наблюдать за выступлениями своих стран в надежде на победу в "Евровидении" в этом месяце, однако в этот раз на сцене не появятся представители пяти стран", — упоминается в статье.
Своих представителей не отправят Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения.

Газета отмечает, что организаторы конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), столкнулись с давлением, требующим исключения Израиля из состязания в 2024 и 2025 годах на фоне конфликта в Газе.
В октябре 2025 года EBU отменил решение о голосовании против участия Израиля в "Евровидении" в 2026 году, перенесши рассмотрение вопроса с ноября на декабрь из-за перемирия на Ближнем Востоке. В конечном итоге, EBU разрешил израильскому участнику выступить, что и привело к бойкоту со стороны Нидерландов, Ирландии, Словении и Испании.

Конкурсант из Австрии, Йоханнес Питч, одержал победу весной 2025 года с песней Wasted love, благодаря чему в 2026 году "Евровидение" пройдет в Вене. Полуфиналы 70-го конкурса запланированы на 12 и 14 мая, тогда как финал состоится 16 мая на арене Wiener Stadthalle.

"Евровидение" — это международное музыкальное соревнование под эгидой EBU. Россия с 2022 года не участвует в нем, хотя в прошлые годы она неоднократно оказывалась в числе фаворитов, в 2008 году победив с исполнением песни Believe в исполнении Димы Билана.
