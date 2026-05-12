https://1prime.ru/20260512/evropa-869853257.html

СМИ: пять стран бойкотируют "Евровидение" из-за Израиля

СМИ: пять стран бойкотируют "Евровидение" из-за Израиля - 12.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: пять стран бойкотируют "Евровидение" из-за Израиля

Британское издание Independent сообщает, что пять государств Европы отказались отправлять своих исполнителей на конкурс "Евровидение", причиной чего стало... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T05:53+0300

2026-05-12T05:53+0300

2026-05-12T05:57+0300

бизнес

общество

израиль

испания

ирландия

independent

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75650/26/756502613_0:10:93:62_1920x0_80_0_0_fdc83ddb702ce800b3391112e816576e.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Британское издание Independent сообщает, что пять государств Европы отказались отправлять своих исполнителей на конкурс "Евровидение", причиной чего стало участие в нем Израиля."Миллионы фанатов по всему европейскому континенту (и в Австралии) будут наблюдать за выступлениями своих стран в надежде на победу в "Евровидении" в этом месяце, однако в этот раз на сцене не появятся представители пяти стран", — упоминается в статье.Своих представителей не отправят Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения.Газета отмечает, что организаторы конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), столкнулись с давлением, требующим исключения Израиля из состязания в 2024 и 2025 годах на фоне конфликта в Газе.В октябре 2025 года EBU отменил решение о голосовании против участия Израиля в "Евровидении" в 2026 году, перенесши рассмотрение вопроса с ноября на декабрь из-за перемирия на Ближнем Востоке. В конечном итоге, EBU разрешил израильскому участнику выступить, что и привело к бойкоту со стороны Нидерландов, Ирландии, Словении и Испании.Конкурсант из Австрии, Йоханнес Питч, одержал победу весной 2025 года с песней Wasted love, благодаря чему в 2026 году "Евровидение" пройдет в Вене. Полуфиналы 70-го конкурса запланированы на 12 и 14 мая, тогда как финал состоится 16 мая на арене Wiener Stadthalle."Евровидение" — это международное музыкальное соревнование под эгидой EBU. Россия с 2022 года не участвует в нем, хотя в прошлые годы она неоднократно оказывалась в числе фаворитов, в 2008 году победив с исполнением песни Believe в исполнении Димы Билана.

https://1prime.ru/20260314/evrovidenie-868315080.html

https://1prime.ru/20250920/es-862555935.html

https://1prime.ru/20250519/evrovidenie-857724771.html

израиль

испания

ирландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , израиль, испания, ирландия, independent