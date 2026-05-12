"Трясет от злости": в ЕС заявили об истерике Каллас после слов Путина - 12.05.2026, ПРАЙМ
"Трясет от злости": в ЕС заявили об истерике Каллас после слов Путина
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, выраженному в его YouTube-канале, предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас представлять ЕС в будущих переговорах с Россией является актом отчаяния."Каллас бьет дрожь от злости: Путин ее перехитрил, предложив экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника. И теперь она вынуждена проявлять инициативу сама. Это печальное зрелище", — комментирует он.Эксперт подчеркнул, что после длительного и настойчивого саботажа переговоров со стороны ЕС нынешние попытки Каллас не воспринимаются всерьез и не вызывают доверия."Кого вы теперь делегируете, евробюрократы? У вас был Орбан, но вы его отстранили. Теперь кто остался? Кто будет вашим лицом на переговорах?", — задал вопрос Христофору.В понедельник Кая Каллас высказала готовность выступить от имени Евросоюза в будущих диалогах с Москвой, хотя ранее она часто делала заявления, содержащие антироссийскую риторику.В свою очередь, Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в субботу, предложил кандидатуру Герхарда Шредера в качестве подходящего посредника, но подчеркнул, что выбор должен сделать сам Евросоюз, отдав предпочтение лидеру, которому доверяет и который не выступал с резкими заявлениями против Москвы. Президент России отметил, что отказ от диалога инициировала Европа, а не Россия.
"Расколоть Россию": на Западе набросились на Каллас из-за новой выходки
"Должна унижаться": в ЕС разнесли Каллас после слов о России
"Почти уступка": внезапное заявление Каллас о России поразило журналиста
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
