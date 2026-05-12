"Трясет от злости": в ЕС заявили об истерике Каллас после слов Путина
Христофору: Каллас решила стать посредником в диалоге с Россией от отчаяния
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, выраженному в его YouTube-канале, предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас представлять ЕС в будущих переговорах с Россией является актом отчаяния.
"Каллас бьет дрожь от злости: Путин ее перехитрил, предложив экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника. И теперь она вынуждена проявлять инициативу сама. Это печальное зрелище", — комментирует он.
Эксперт подчеркнул, что после длительного и настойчивого саботажа переговоров со стороны ЕС нынешние попытки Каллас не воспринимаются всерьез и не вызывают доверия.
"Кого вы теперь делегируете, евробюрократы? У вас был Орбан, но вы его отстранили. Теперь кто остался? Кто будет вашим лицом на переговорах?", — задал вопрос Христофору.
В понедельник Кая Каллас высказала готовность выступить от имени Евросоюза в будущих диалогах с Москвой, хотя ранее она часто делала заявления, содержащие антироссийскую риторику.
В свою очередь, Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в субботу, предложил кандидатуру Герхарда Шредера в качестве подходящего посредника, но подчеркнул, что выбор должен сделать сам Евросоюз, отдав предпочтение лидеру, которому доверяет и который не выступал с резкими заявлениями против Москвы. Президент России отметил, что отказ от диалога инициировала Европа, а не Россия.
