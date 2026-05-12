https://1prime.ru/20260512/evropa-869853580.html

"Трясет от злости": в ЕС заявили об истерике Каллас после слов Путина

"Трясет от злости": в ЕС заявили об истерике Каллас после слов Путина - 12.05.2026, ПРАЙМ

"Трясет от злости": в ЕС заявили об истерике Каллас после слов Путина

По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, выраженному в его YouTube-канале, предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас представлять ЕС в... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T06:11+0300

2026-05-12T06:11+0300

2026-05-12T06:11+0300

мировая экономика

россия

москва

фрг

европа

кая каллас

владимир путин

герхард шредер

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, выраженному в его YouTube-канале, предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас представлять ЕС в будущих переговорах с Россией является актом отчаяния."Каллас бьет дрожь от злости: Путин ее перехитрил, предложив экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника. И теперь она вынуждена проявлять инициативу сама. Это печальное зрелище", — комментирует он.Эксперт подчеркнул, что после длительного и настойчивого саботажа переговоров со стороны ЕС нынешние попытки Каллас не воспринимаются всерьез и не вызывают доверия."Кого вы теперь делегируете, евробюрократы? У вас был Орбан, но вы его отстранили. Теперь кто остался? Кто будет вашим лицом на переговорах?", — задал вопрос Христофору.В понедельник Кая Каллас высказала готовность выступить от имени Евросоюза в будущих диалогах с Москвой, хотя ранее она часто делала заявления, содержащие антироссийскую риторику.В свою очередь, Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в субботу, предложил кандидатуру Герхарда Шредера в качестве подходящего посредника, но подчеркнул, что выбор должен сделать сам Евросоюз, отдав предпочтение лидеру, которому доверяет и который не выступал с резкими заявлениями против Москвы. Президент России отметил, что отказ от диалога инициировала Европа, а не Россия.

https://1prime.ru/20260512/kallas-869852547.html

https://1prime.ru/20260502/rossiya-869621399.html

https://1prime.ru/20260511/kallas-869845581.html

москва

фрг

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, москва, фрг, европа, кая каллас, владимир путин, герхард шредер, ес