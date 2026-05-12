Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской продукции в Россию - 12.05.2026, ПРАЙМ
Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской продукции в Россию
12:40 12.05.2026 (обновлено: 13:41 12.05.2026)
 
Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской продукции в Россию

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию, сообщает Yle со ссылкой на МИД республики.
"Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию", - говорится в сообщении.
В Финляндии сделали громкое заявление о России
6 мая, 09:39
Как уточняет Yle, финский МИД готовит постановление, по которому будет приостановлено предоставление специальных разрешений на экспорт из Финляндии в Россию. По данным вещателя, это будет распространяться на медицинские и фармацевтические товары и технологии. Постановление вступит в силу в июле.
По словам главы санкционного отдела МИД Элины Римппи, такое решение было принято из-за подозрений, что поставляемая медицинская продукция якобы может использоваться в военных целях.
Yle отмечает, что не вся медицинская продукция подпадает под действие санкций, ее экспорт не требует специального разрешения.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
 
