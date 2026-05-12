Минпромторг предложил изменить требования при госзакупках школьной формы
2026-05-12T13:43+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил установить требование о российском происхождении продукции при госзакупках детской одежды, в том числе школьной формы, на сумму до 1 миллиона рублей, следует из презентации главы Минпромторга Антона Алиханова, продемонстрированной на конгрессе индустрии детских товаров. "Совершенствование системы госзакупок. Распространение требования о российском происхождении продукции на госзакупки до 1 млн рублей в отношении детской одежды, в том числе формы для обучающихся", - значится в презентации. В конце января Алиханов предложил установить запрет на приобретение в рамках госзакупок импортных товаров легкой промышленности стоимостью до 1 миллиона рублей. Он отмечал, что товары легкой промышленности в госзакупках стоимостью до 1 миллиона рублей составляют 98% физического объема и 40% закупок в денежном выражении.
