Гаспарян объяснил санкции против центра "Воин"
Центр "Воин" попал под санкции Евросоюза и Великобритании из-за того, что оппонентам России не нравятся положительные результаты подготовки и патриотического воспитания молодежи. | 12.05.2026, ПРАЙМ
ТЮМЕНЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Центр "Воин" попал под санкции Евросоюза и Великобритании из-за того, что оппонентам России не нравятся положительные результаты подготовки и патриотического воспитания обручающейся в нем молодежи, считает командир центра, Герой России, участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян.
Лондон объявил в понедельник о введении санкций против 85 лиц и организаций, а ЕС - в отношении 23. Под ограничения Лондона попали Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и его директор Дмитрий Шевченко, а ЕС ввел санкции против Гаспаряна и Шевченко. При этом санкции против центра "Воин" ЕС ввел в феврале 2025 года.
"То, что западные структуры в очередной раз обращают пристальное внимание именно на патриотические и молодежные проекты, и в первую очередь на центр "Воин", говорит само за себя. Подобные решения - это не давление, а признание: наша работа с подрастающим поколением дает результат, который нашим оппонентам не нравится и которого они откровенно опасаются", - сказал Гаспарян, его слова цитирует пресс-служба центра.
Гаспарян отметил, что центр "Воин" создавался, чтобы передавать молодежи знание родной истории, уважение к культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям. За три года эта площадка превратилась в среду, где курсанты приобретают прикладные навыки, проходят школу мужества, учатся ответственности и товариществу, становятся сплоченной командой.
Центр "Воин" создан по поручению президента России 1 декабря 2022 года. Филиалы центра действуют в 21 регионе России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. К 2030 году они должны действовать во всех субъектах РФ.
Командир центра "Воин" Гаспарян: Западу не нравятся результаты патриотического воспитания
