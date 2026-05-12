https://1prime.ru/20260512/gaz-869863146.html

"Система дала сбой". Европа провалила испытание американским газом

"Система дала сбой". Европа провалила испытание американским газом - 12.05.2026, ПРАЙМ

"Система дала сбой". Европа провалила испытание американским газом

Мировой газовый рынок переживает очень странный кризис. Европа и Азия судорожно конкурируют за каждую свободную партию СПГ, цены обновляют рекорды, а в США в... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T15:09+0300

2026-05-12T15:09+0300

2026-05-12T15:09+0300

статья

газ

мировая экономика

европа

сша

азия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867122755_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_71f9e7955a77e51c072e778d20b93c98.jpg

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ, Роман Серов. Мировой газовый рынок переживает очень странный кризис. Европа и Азия судорожно конкурируют за каждую свободную партию СПГ, цены обновляют рекорды, а в США в это же время голубого топлива так много, что внутренние котировки упали к полуторагодовым минимумам. С чем это связано и можно ли исправить ситуацию — в материале "Прайм".Запертый газ АмерикиИз-за ближневосточного конфликта и закрытия Ормузского пролива, через который проходило около 30% мировых поставок СПГ, цены на газ взлетели на 84% в Европе и 108% в Азии. И конкуренция жесточайшая. Доходит до того, что танкеры разворачиваются прямо в море, меняя курс к тому, кто заплатил больше.При этом США живут в совершенно другой реальности. Там рынок буквально захлебывается от избытка газа, который невозможно быстро отправить за рубеж, отмечает Reuters.И он подешевел на 12% — до 17-месячных минимумов. Разрыв между внутренней ценой в США и мировыми котировками —восьмикратный. Но газ все равно не идет в Европу, хотя Вашингтон гарантировал поставки.Дело в том, что СПГ-заводы и так работают на пределе возможностей, а большая часть экспорта давно распределена по долгосрочным контрактам."Текущая пиковая экспортная мощность США — 18,3 миллиарда кубических футов в сутки, а потери из-за катарского кризиса — десять миллиардов. Разрыв покрыть нечем при любой цене", —рассуждает Вадим Ковригин, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.Кроме того, трубы из главных сланцевых регионов к СПГ-терминалам на побережье Мексиканского залива не справляются с таким потоком.Ситуацию осложняет и структура самой добычи. Значительная часть газа в США —побочный продукт нефтяного бурения. В результате предложение не в состоянии быстро подстроиться под рыночный спрос.Горшочек, не вариДолгое время дешевый газ был одним из главных конкурентных преимуществ американской экономики, обеспечивавшим успех целых отраслей, в частности —производства удобрений, газохимии.Первый крупный экспортно-ориентированный СПГ-завод запустили только в 2016-м. До этого газ оставался преимущественно товаром внутреннего рынка, что позволяло сохранять низкие цены, напоминает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."Но, если экспортные мощности продолжат расширяться, внутренние цены неизбежно подтянутся к мировым. А это уже удар по промышленности", —отмечает эксперт.Победители и проигравшиеАмериканские экспортеры СПГ получают сверхдоходы. С другой стороны, новая индустриализация Америки, провозглашенная Дональдом Трампом, держится именно на дешевой энергии. При европейских ценах — 500-600 евро за тысячу кубов — об этом придется забыть.А европейцы в любом случае в проигрыше — и промышленность, и потребители продолжают переплачивать за энергию.Именно поэтому в ФРГ все громче звучат призывы вернуться к российскому газу и восстановить "Северные потоки". Особенно на этом настаивают в восточных землях, сильнее всех пострадавших от подорожания энергоресурсов.Так, "Альтернатива для Германии" давно выступает за прагматические отношения с Москвой и отмену санкций. Один из лидеров этой партии, Тино Хрупалла, потребовал "возобновления поставок газа из России" и запуска "Северного потока" независимо от того, кто станет оператором газопровода.Даже в Bundesbank признали, что без дешевого трубопроводного газа конкурентоспособность немецкой промышленности продолжит снижаться. На мировых рынках Германия все сильнее уступает Китаю.Урок для ЕвропыАналитики Bank of America прогнозируют, что до конца года, когда в строй вступят новые трубопроводы в США, положение не улучшится. Для наращивания мощностей СПГ-заводов нужно еще несколько лет. Кроме того, предстоит диверсифицировать контрактные модели в сторону увеличения спотовых сделок. В результате непредсказуемость цен лишь усилится.Кризис на Ближнем Востоке преподал европейцам урок: морской СПГ остается дорогим, зависимым от геополитики и крайне уязвимым к любым сбоям логистики. А российский трубопроводный газ с точки зрения географии, инфраструктуры и себестоимости по-прежнему самый дешевый и удобный вариант.Мало просто добывать ресурсы. Главное сегодня — способность быстро, стабильно и дешево доставлять их потребителю. А это Европе способна предложить только Россия.

https://1prime.ru/20260427/atom-869427301.html

https://1prime.ru/20260501/neft-869552600.html

европа

сша

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

газ, мировая экономика, европа, сша, азия