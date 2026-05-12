МЭР сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ в России
2026-05-12T17:17+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1% (в прошлом, сентябрьском, прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа), тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам - на 11,1% (прошлый прогноз аналогичный). С июля 2028 года и с июля 2029 года все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%. Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в РФ с 1 июля 2026 года составит 10,6%.
