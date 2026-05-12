В Германии прогнозируют рост цен на газ из-за конфликта на Ближнем Востоке
Глава федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер прогнозирует рост цен на газ в Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке.
2026-05-12T00:35+0300
БЕРЛИН, 12 мая - ПРАЙМ. Глава федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер прогнозирует рост цен на газ в Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Последствия конфликта вокруг Ирана ощущают на себе все, кому приходится закупать газ на биржах", - сказал Мюллер в интервью редакционному объединению RND.
Он отметил, что в настоящее время для большинства частных домохозяйств в Германии действуют гарантии на сохранение цены на газ в течение как минимум 12 месяцев.
"Однако при заключении новых договоров может произойти рост цен", - прогнозирует Мюллер.
При этом он предположил, что цены будут расти не такими высокими темпами, как после начала конфликта на Украине в 2022 году.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
