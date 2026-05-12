https://1prime.ru/20260512/germanija-869849410.html

В Германии прогнозируют рост цен на газ из-за конфликта на Ближнем Востоке

В Германии прогнозируют рост цен на газ из-за конфликта на Ближнем Востоке - 12.05.2026, ПРАЙМ

В Германии прогнозируют рост цен на газ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Глава федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер прогнозирует рост цен на газ в Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T00:35+0300

2026-05-12T00:35+0300

2026-05-12T00:35+0300

энергетика

газ

экономика

германия

ближний восток

иран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869849410.jpg?1778535307

БЕРЛИН, 12 мая - ПРАЙМ. Глава федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер прогнозирует рост цен на газ в Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке. "Последствия конфликта вокруг Ирана ощущают на себе все, кому приходится закупать газ на биржах", - сказал Мюллер в интервью редакционному объединению RND. Он отметил, что в настоящее время для большинства частных домохозяйств в Германии действуют гарантии на сохранение цены на газ в течение как минимум 12 месяцев. "Однако при заключении новых договоров может произойти рост цен", - прогнозирует Мюллер. При этом он предположил, что цены будут расти не такими высокими темпами, как после начала конфликта на Украине в 2022 году. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

германия

ближний восток

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, германия, ближний восток, иран