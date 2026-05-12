В Германии раскрыли, что таит в себе визит Писториуса в Киев - 12.05.2026, ПРАЙМ
В Германии раскрыли, что таит в себе визит Писториуса в Киев
06:03 12.05.2026
 
В Германии раскрыли, что таит в себе визит Писториуса в Киев

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Немецкая газета Berliner Zeitung интерпретирует визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев как свидетельство того, что Брюссель не стремится к урегулированию ситуации между Россией и Украиной.

"Пока обсуждается назначение посредников, министр обороны Борис Писториус едет в Киев, но не в качестве посланника мира, а для переговоров о расширении сотрудничества в области вооружений", — говорится в материале.
Согласно мнению издания, не без оснований канцлер Германии Фридрих Мерц отверг предложение президента России Владимира Путина о назначении экс-канцлера Герхарда Шредера посредником в переговорах.

"Это симптоматическая картина состояния германской политики в отношении Украины: в то время как логика производства вооружений развивается, дипломатия остается безликой и хаотичной", — отмечается в материале.
В понедельник Rheinische Post сообщили, что Писториус поехал в Украину с необъявленным визитом, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в производстве вооружений. На пресс-конференции он заявил, что Киев и Берлин намерены совместно разрабатывать и создавать дроны, способные покрывать расстояние до 1,5 тысячи километров.

Россия считает, что поставки оружия в Украину препятствуют мирному процессу, напрямую вовлекают членов НАТО в конфликт и являются "опасной игрой". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений для Украины становятся законными мишенями для России. Он также упоминал, что Европа побуждает Зеленского продолжать конфликт до полного истощения ресурсов Украины, хотя финансовых средств для этого недостаточно. В Кремле уверены, что накачка Украины оружием приведет к отрицательным последствиям.
