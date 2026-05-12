Германии грозит выговор от ЕС за дефицит немецкого бюджета

Европейская комиссия рассматривает возможность вынесения Германии официального выговора и наложения штрафа в связи со стремительным ростом дефицита её бюджета,... | 12.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия рассматривает возможность вынесения Германии официального выговора и наложения штрафа в связи со стремительным ростом дефицита её бюджета, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники. "Европейская комиссия рассматривает возможность официального выговора Германии в связи с растущим бюджетным дефицитом, что грозит усугубить проблемы крупнейшей экономики ЕС", - пишет портал. По данным источников, в начале июня Еврокомиссия может предложить начать так называемую процедуру чрезмерного дефицита (EDP), которая теоретически может привести к наложению Брюсселем штрафов на Берлин. Euractiv подчеркивает, что, согласно прогнозам, в текущем году дефицит бюджета Германии взлетит до 4,25% от годового ВВП, что значительно превышает установленный блоком лимит в 3%. Кроме того, соотношение государственного долга Берлина к ВВП возрастет до 66,5%, еще сильнее превысив установленный ЕС потолок в 60%. В прошлом году Германия едва избежала применения в отношении нее EDP после того, как комиссия пришла к выводу, что прогнозируемое превышение трехпроцентного порога полностью объясняется ростом расходов на оборону. Однако в этом году причиной могут послужить недостаточные налоговые поступления, а также превысившие ожидания государственные расходы, обусловленные необходимостью смягчить экономические последствия войны с Ираном.

