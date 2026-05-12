Глава РФПИ назвал панику вокруг хантавируса преувеличенной
2026-05-12T00:31+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что паника вокруг хантавируса преувеличена, но может быть использована для оправдания энергетических локдаунов в Великобритании и Евросоюзе.
"Хорошие новости после секвенирования хантавируса с корабля (MV Hondius - ред.): во-первых, (этот случай - ред.) на 99% совпадает со случаем 2018 года - без искусственных дополнительных модификаций, во-вторых, нет признаков повышенной заразности для человека. Истерия вокруг хантавируса преувеличена - но может быть использована в качестве оправдания энергетических локдаунов Великобритании и Евросоюза", - написал Дмитриев на своей странице в X.
Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В минувшее воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Глава РФПИ Дмитриев: паника вокруг хантавируса преувеличена, но может быть оправдана
