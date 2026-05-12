Минпромторг разработал новые меры поддержки для производителей игрушек - 12.05.2026, ПРАЙМ
Минпромторг разработал новые меры поддержки для производителей игрушек
13:45 12.05.2026
 
Минпромторг разработал новые меры поддержки для производителей игрушек

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минпромторг России разработал две новые меры поддержки для производителей игр и игрушек, среди них компенсации затрат на приобретение лицензий для выпуска товаров с отечественными анимационными образами, сказал глава ведомства Антон Алиханов в ходе конгресса индустрии детских товаров.
По его словам, меры поддержки индустрии детских товаров планируется реализовать за "счет собственных ресурсов" министерства в этом году. "Сейчас как раз занимаемся перераспределением между статьями учетных расходов этих ресурсов, планируем направить их на несколько новых мер поддержки", - сказал министр.
Согласно презентации Алиханова, одной из таких новых мер поддержки является компенсация затрат на приобретение лицензий для использования образов героев российских мультфильмов в производстве детских игр и игрушек.
Также прорабатывается финансовое обеспечение продвижения отрасли игр и игрушек в СМИ и интернет-пространстве, по аналогии с тем, как ранее это делалось в косметической отрасли.
