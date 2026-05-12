https://1prime.ru/20260512/ii-869877928.html
В Госдуме предложили ввести основы работы с ИИ в школах
В Госдуме предложили ввести основы работы с ИИ в школах - 12.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести основы работы с ИИ в школах
Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Марина Ким в беседе с РИА Новости предложила пересмотреть подход к преподаванию информатики в школах и включить | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T23:55+0300
2026-05-12T23:55+0300
2026-05-12T23:55+0300
технологии
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869877835_0:34:3022:1734_1920x0_80_0_0_d6c1e385e46826554584de84ee6a5e85.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Марина Ким в беседе с РИА Новости предложила пересмотреть подход к преподаванию информатики в школах и включить в программу основы работы с искусственным интеллектом. "По моему мнению, необходимо рассмотреть возможность внедрения модуля по ИИ-грамотности в рамках уроков информатики или труда, начиная с пятого класса", - сказала Ким. Парламентарий отметила, что школьников необходимо учить не только пользоваться цифровыми инструментами, но и грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию и критически оценивать ответы ИИ. "Если мы не научим детей работать с генеративным искусственным интеллектом в школе, мы получим поколение, которое умеет только копировать готовые ответы, но не способно критически их осмыслить. Здесь нужен не запретительный подход, а обучение: фактчекингу, постановке задач, пониманию ограничений технологии", - добавила она. Ким пояснила, что поводом для инициативы стало массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий и подготовке учебных работ. "Запретить детям пользоваться ИИ уже невозможно. Значит задача школы - не делать вид, что этой технологии нет, а научить пользоваться ею ответственно", - сказала депутат.
https://1prime.ru/20260212/shkoly-867413501.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869877835_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_b46730b87b42dcc2df4bdb9a39f1c79c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , госдума
Технологии, Общество , Госдума
В Госдуме предложили ввести основы работы с ИИ в школах
Депутат СР Марина Ким предложила включить в школьную программу модуль по ИИ-грамотности
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Марина Ким в беседе с РИА Новости предложила пересмотреть подход к преподаванию информатики в школах и включить в программу основы работы с искусственным интеллектом.
"По моему мнению, необходимо рассмотреть возможность внедрения модуля по ИИ-грамотности в рамках уроков информатики или труда, начиная с пятого класса", - сказала Ким.
Парламентарий отметила, что школьников необходимо учить не только пользоваться цифровыми инструментами, но и грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию и критически оценивать ответы ИИ.
"Если мы не научим детей работать с генеративным искусственным интеллектом в школе, мы получим поколение, которое умеет только копировать готовые ответы, но не способно критически их осмыслить. Здесь нужен не запретительный подход, а обучение: фактчекингу, постановке задач, пониманию ограничений технологии", - добавила она.
В подмосковных школах будут проводить курсы по ИИ
Ким пояснила, что поводом для инициативы стало массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий и подготовке учебных работ.
"Запретить детям пользоваться ИИ уже невозможно. Значит задача школы - не делать вид, что этой технологии нет, а научить пользоваться ею ответственно", - сказала депутат.