В Госдуме предложили ввести основы работы с ИИ в школах

2026-05-12T23:55+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Марина Ким в беседе с РИА Новости предложила пересмотреть подход к преподаванию информатики в школах и включить в программу основы работы с искусственным интеллектом. "По моему мнению, необходимо рассмотреть возможность внедрения модуля по ИИ-грамотности в рамках уроков информатики или труда, начиная с пятого класса", - сказала Ким. Парламентарий отметила, что школьников необходимо учить не только пользоваться цифровыми инструментами, но и грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию и критически оценивать ответы ИИ. "Если мы не научим детей работать с генеративным искусственным интеллектом в школе, мы получим поколение, которое умеет только копировать готовые ответы, но не способно критически их осмыслить. Здесь нужен не запретительный подход, а обучение: фактчекингу, постановке задач, пониманию ограничений технологии", - добавила она. Ким пояснила, что поводом для инициативы стало массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий и подготовке учебных работ. "Запретить детям пользоваться ИИ уже невозможно. Значит задача школы - не делать вид, что этой технологии нет, а научить пользоваться ею ответственно", - сказала депутат.

