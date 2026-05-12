Фондовый индекс Южной Кореи обновил исторический рекорд - 12.05.2026, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам вторника в основном снизились, при этом индекс Южной Кореи KOSPI обновил исторический... | 12.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам вторника в основном снизились, при этом индекс Южной Кореи KOSPI обновил исторический максимум, а индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite достигли самых высоких уровней с лета 2015 года, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов южнокорейский KOSPI упал на 2,29%, до 7643,15 пункта, но в ходе торгов показатель обновил исторический рекорд, который теперь составляет 7 999,67 пункта. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,25%, до 4 214,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,63%, до 2 903,98 пункта. При этом в ходе торгов показатели достигли максимальных отметок с 1 июля и 18 июня 2015 года соответственно. Гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,22%, до 26 347,91 пункта. австралийский S&P/ASX 200 - на 0,36%, до 8670,7 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,52%, до 62 742,57 пункта. "Мировые фондовые рынки по-прежнему находятся в опасной зависимости от небольшой группы лидеров в сфере искусственного интеллекта, что создает структуру роста, которая выглядит мощной на первый взгляд, но по сути становится все более хрупкой", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes). Так, в понедельник американские индексы высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite и широкого рынка S&P 500 обновили исторические максимумы. Кроме того, ранее телеканал CNN со ссылкой на помощников президента США Дональда Трампа сообщил, что Трамп серьезно рассматривает вопрос возобновления огня в конфликте на Ближнем Востоке. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Во вторник цены на нефть растут на 3%, удерживаясь выше 100 долларов за баррель. Рост цен на энергоносители усиливает риски инфляционного давления, что в целом негативно влияет на экономику и фондовые рынки.

