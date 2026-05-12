СМИ: Индия начала процесс возвращения золота из-за границы
Times of India: Индия начала процесс возвращения своих золотых резервов из заграницы
Индия. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Согласно информации из газеты The Times of India, Индия начала процесс возвращения своих золотых резервов из-за границы.
"С октября 2025 года по март 2026 года Резервный банк Индии (RBI) вернул в страну 104,2 метрических тонны золота. В промежуток с 2023 по 2025 год RBI уже доставил обратно около 280 тонн, в том числе 64 тонны в середине 2025 года и приблизительно 100 тонн из Великобритании", — информирует издание.
"С октября 2025 года по март 2026 года Резервный банк Индии (RBI) вернул в страну 104,2 метрических тонны золота. В промежуток с 2023 по 2025 год RBI уже доставил обратно около 280 тонн, в том числе 64 тонны в середине 2025 года и приблизительно 100 тонн из Великобритании", — информирует издание.
На фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке, премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой возврата к мерам, характерным для пандемии COVID-19. Он предложил жителям воздержаться от поездок за границу, сократить покупку золота, уменьшить использование бензина и работать из дома.
Напряженность вокруг ситуации в Иране привела к фактической блокаде Ормузского пролива — основного канала для поставок нефти и сжиженного природного газа с стран Персидского залива на мировой рынок. Это также оказало значительное воздействие на объемы производства и экспорта нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран наблюдается рост цен на топливо и промышленные товары.
Напряженность вокруг ситуации в Иране привела к фактической блокаде Ормузского пролива — основного канала для поставок нефти и сжиженного природного газа с стран Персидского залива на мировой рынок. Это также оказало значительное воздействие на объемы производства и экспорта нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран наблюдается рост цен на топливо и промышленные товары.