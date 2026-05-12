https://1prime.ru/20260512/indiya-869854652.html

СМИ: Индия начала процесс возвращения золота из-за границы

СМИ: Индия начала процесс возвращения золота из-за границы - 12.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: Индия начала процесс возвращения золота из-за границы

Согласно информации из газеты The Times of India, Индия начала процесс возвращения своих золотых резервов из-за границы."С октября 2025 года по март 2026 года... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T07:16+0300

2026-05-12T07:16+0300

2026-05-12T07:16+0300

финансы

мировая экономика

индия

ближний восток

иран

нарендра моди

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_5146825ad528cb15a029a7e985f4d96f.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Согласно информации из газеты The Times of India, Индия начала процесс возвращения своих золотых резервов из-за границы."С октября 2025 года по март 2026 года Резервный банк Индии (RBI) вернул в страну 104,2 метрических тонны золота. В промежуток с 2023 по 2025 год RBI уже доставил обратно около 280 тонн, в том числе 64 тонны в середине 2025 года и приблизительно 100 тонн из Великобритании", — информирует издание.На фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке, премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой возврата к мерам, характерным для пандемии COVID-19. Он предложил жителям воздержаться от поездок за границу, сократить покупку золота, уменьшить использование бензина и работать из дома.Напряженность вокруг ситуации в Иране привела к фактической блокаде Ормузского пролива — основного канала для поставок нефти и сжиженного природного газа с стран Персидского залива на мировой рынок. Это также оказало значительное воздействие на объемы производства и экспорта нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран наблюдается рост цен на топливо и промышленные товары.

https://1prime.ru/20260428/zakharova-869523610.html

https://1prime.ru/20260404/indiya-868902228.html

индия

ближний восток

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, индия, ближний восток, иран, нарендра моди