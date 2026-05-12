Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Индия начала процесс возвращения золота из-за границы - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/indiya-869854652.html
СМИ: Индия начала процесс возвращения золота из-за границы
СМИ: Индия начала процесс возвращения золота из-за границы - 12.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: Индия начала процесс возвращения золота из-за границы
Согласно информации из газеты The Times of India, Индия начала процесс возвращения своих золотых резервов из-за границы."С октября 2025 года по март 2026 года... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T07:16+0300
2026-05-12T07:16+0300
финансы
мировая экономика
индия
ближний восток
иран
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_5146825ad528cb15a029a7e985f4d96f.jpg
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Согласно информации из газеты The Times of India, Индия начала процесс возвращения своих золотых резервов из-за границы."С октября 2025 года по март 2026 года Резервный банк Индии (RBI) вернул в страну 104,2 метрических тонны золота. В промежуток с 2023 по 2025 год RBI уже доставил обратно около 280 тонн, в том числе 64 тонны в середине 2025 года и приблизительно 100 тонн из Великобритании", — информирует издание.На фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке, премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой возврата к мерам, характерным для пандемии COVID-19. Он предложил жителям воздержаться от поездок за границу, сократить покупку золота, уменьшить использование бензина и работать из дома.Напряженность вокруг ситуации в Иране привела к фактической блокаде Ормузского пролива — основного канала для поставок нефти и сжиженного природного газа с стран Персидского залива на мировой рынок. Это также оказало значительное воздействие на объемы производства и экспорта нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран наблюдается рост цен на топливо и промышленные товары.
https://1prime.ru/20260428/zakharova-869523610.html
https://1prime.ru/20260404/indiya-868902228.html
индия
ближний восток
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_4cf8c9818d26e2c0e50ec7c96d370117.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, индия, ближний восток, иран, нарендра моди
Финансы, Мировая экономика, ИНДИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Нарендра Моди
07:16 12.05.2026
 
СМИ: Индия начала процесс возвращения золота из-за границы

Times of India: Индия начала процесс возвращения своих золотых резервов из заграницы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИндия
Индия - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Индия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Согласно информации из газеты The Times of India, Индия начала процесс возвращения своих золотых резервов из-за границы.

"С октября 2025 года по март 2026 года Резервный банк Индии (RBI) вернул в страну 104,2 метрических тонны золота. В промежуток с 2023 по 2025 год RBI уже доставил обратно около 280 тонн, в том числе 64 тонны в середине 2025 года и приблизительно 100 тонн из Великобритании", — информирует издание.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
Россия планирует наращивать экспорт нефти в Индию, заявила Захарова
28 апреля, 23:45
На фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке, премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с инициативой возврата к мерам, характерным для пандемии COVID-19. Он предложил жителям воздержаться от поездок за границу, сократить покупку золота, уменьшить использование бензина и работать из дома.

Напряженность вокруг ситуации в Иране привела к фактической блокаде Ормузского пролива — основного канала для поставок нефти и сжиженного природного газа с стран Персидского залива на мировой рынок. Это также оказало значительное воздействие на объемы производства и экспорта нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран наблюдается рост цен на топливо и промышленные товары.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2026
В Индии опровергли сообщения о проблемах с оплатой иранской нефти
4 апреля, 12:36
 
ФинансыМировая экономикаИНДИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАННарендра Моди
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала