Рабочие в Индии возвращаются в деревни из-за маленьких зарплат

2026-05-12T10:05+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Сотрудники фабрик в Индии бросают работу в промышленных районах и возвращаются в деревни, поскольку зарплаты им не хватает на покрытие расходов, сообщает британская газета Financial Times. По данным издания, одна из жительниц Индии Кунта Деви и ее сын работали на фабриках, им едва хватало денег на то, чтобы выживать. После того как цена на бытовой газ почти за одну ночь выросла в четыре раза, их дохода в 20 тысяч рупий (211 долларов) перестало хватать. "Поэтому Деви поступила так же, как и тысячи других индийских рабочих фабрик: она оставила работу в промышленном районе и отправилась обратно в родную деревню, где бесплатное жилье и государственная продовольственная помощь компенсируют отсутствие работы", - говорится в публикации. Управляющий швейной фабрикой, который представился газете под именем Викрам, рассказал, что его предприятие работает лишь на 30% из-за массового оттока рабочих. Кроме того, многие рабочие устраивают протесты. Правительство индийского штата Уттар-Прадеш в ответ на протесты повысило минимальную заработную плату.

