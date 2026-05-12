Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рабочие в Индии возвращаются в деревни из-за маленьких зарплат - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/indiya-869857281.html
Рабочие в Индии возвращаются в деревни из-за маленьких зарплат
Рабочие в Индии возвращаются в деревни из-за маленьких зарплат - 12.05.2026, ПРАЙМ
Рабочие в Индии возвращаются в деревни из-за маленьких зарплат
Сотрудники фабрик в Индии бросают работу в промышленных районах и возвращаются в деревни, поскольку зарплаты им не хватает на покрытие расходов, сообщает... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T10:05+0300
2026-05-12T10:05+0300
бизнес
мировая экономика
индия
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/00/840990049_0:187:2979:1863_1920x0_80_0_0_ad20864bc3f09cb85ec9dffde869aab1.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Сотрудники фабрик в Индии бросают работу в промышленных районах и возвращаются в деревни, поскольку зарплаты им не хватает на покрытие расходов, сообщает британская газета Financial Times. По данным издания, одна из жительниц Индии Кунта Деви и ее сын работали на фабриках, им едва хватало денег на то, чтобы выживать. После того как цена на бытовой газ почти за одну ночь выросла в четыре раза, их дохода в 20 тысяч рупий (211 долларов) перестало хватать. "Поэтому Деви поступила так же, как и тысячи других индийских рабочих фабрик: она оставила работу в промышленном районе и отправилась обратно в родную деревню, где бесплатное жилье и государственная продовольственная помощь компенсируют отсутствие работы", - говорится в публикации. Управляющий швейной фабрикой, который представился газете под именем Викрам, рассказал, что его предприятие работает лишь на 30% из-за массового оттока рабочих. Кроме того, многие рабочие устраивают протесты. Правительство индийского штата Уттар-Прадеш в ответ на протесты повысило минимальную заработную плату.
https://1prime.ru/20260512/indiya-869854652.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/00/840990049_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_ebdb01d3047e558ac28289ae979a1086.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, индия, financial times
Бизнес, Мировая экономика, ИНДИЯ, Financial Times
10:05 12.05.2026
 
Рабочие в Индии возвращаются в деревни из-за маленьких зарплат

FT: рабочие фабрик в Индии увольняются и возвращаются в деревни

© РИА Новости . Андрей Пронин | Перейти в медиабанкИндия
Индия - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Индия. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Пронин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Сотрудники фабрик в Индии бросают работу в промышленных районах и возвращаются в деревни, поскольку зарплаты им не хватает на покрытие расходов, сообщает британская газета Financial Times.
По данным издания, одна из жительниц Индии Кунта Деви и ее сын работали на фабриках, им едва хватало денег на то, чтобы выживать. После того как цена на бытовой газ почти за одну ночь выросла в четыре раза, их дохода в 20 тысяч рупий (211 долларов) перестало хватать.
Индия - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
СМИ: Индия начала процесс возвращения золота из-за границы
07:16
"Поэтому Деви поступила так же, как и тысячи других индийских рабочих фабрик: она оставила работу в промышленном районе и отправилась обратно в родную деревню, где бесплатное жилье и государственная продовольственная помощь компенсируют отсутствие работы", - говорится в публикации.
Управляющий швейной фабрикой, который представился газете под именем Викрам, рассказал, что его предприятие работает лишь на 30% из-за массового оттока рабочих. Кроме того, многие рабочие устраивают протесты. Правительство индийского штата Уттар-Прадеш в ответ на протесты повысило минимальную заработную плату.
 
БизнесМировая экономикаИНДИЯFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала