Призыв Моди не покупать золото может сэкономить Индии $15-20 млрд в год
2026-05-12T19:53+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Если граждане Индии последуют призыву премьер-министра Нарендры Моди в течение года не покупать золото и сократят его покупки хотя бы на треть, то страна сможет сэкономить 15-20 миллиардов долларов в год, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Ранее индийский телеканал NDTV со ссылкой на выступление Моди сообщил, что тот на фоне кризиса предложил возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19 и призвал народ воздержаться от покупки золота минимум на год, работать из дома, сократить потребление бензина и не совершать заграничных поездок. "Индия импортирует практически все потребляемое золото... Импорт золота вырос с 36,5 миллиарда долларов в 2022 году до 58,9 миллиарда в 2025 году, уступая по объему лишь нефти. Каждая покупка золотого украшения внутри страны означает отток валюты за рубеж. Если граждане последуют призыву и сократят покупки хотя бы на треть, страна может сэкономить 15-20 миллиардов долларов в год - сумму, сопоставимую с квартальным объемом международных резервов (около 690 миллиардов долларов на начало мая)", - считает Белянчикова. Эксперт объяснила, что чем меньше золота ввозится в страну, тем меньше давление на платежный баланс и курс рупии, которая в 2025 году была названа самой слабой валютой Азии. "Для страны, где золото пронизывает все слои экономической и культурной жизни - от сбережений до свадебных церемоний - такое заявление прозвучало необычно", - отметила Белянчикова. Однако другая просьба Моди - сократить потребление топлива и зарубежные поездки - будет работать иначе. Индия - третий в мире импортер нефти, и она получает около половины сырой нефти и 85% сжиженного газа через Ормузский пролив, поставки через который сейчас затруднены. Из-за роста цен на нефть дорожает импорт и ослабевает рупия. "По оценкам Резервного банка Индии, рост цен на нефть на 10% снижает экономический рост на 15 базисных пунктов и разгоняет инфляцию на 30 базисных пунктов. В отличие от золота, сокращение потребления топлива снижает не только импорт, но и нагрузку на бюджет: государственные нефтяные компании теряют около 300 млрд рупий ежемесячно, продавая топливо ниже рыночных цен", - добавила эксперт. А вот отказ от поездок за рубеж, по ее словам, "напрямую сокращает дефицит счета текущих операций". Белянчикова отметила, стратегия Моди логична и отражает реальные диспропорции индийского платежного баланса, усугубленные внешним шоком. И по отдельности его предложения могут дать положительный эффект. Но полагаться только на добровольное самоограничение граждан рискованно. "Без параллельного ужесточения монетарной политики, корректировки импортных пошлин и снижения бюджетных субсидий эффект от призывов может оказаться краткосрочным и недостаточным для стабилизации резервов и курса рупии", - обратила внимание эксперт. Кроме того, часть проблемы носит институциональный характер. "Доля ОАЭ в индийском импорте золота выросла с 7,9% в 2022 году до 28% в 2025-м благодаря тарифным уступкам в рамках соглашения о свободной торговле. Видится, что решение "золотого" вопроса кроется в большей степени в пересмотре торговых соглашений", - заключила Белянчикова.
Белянчикова: Индия сэкономит $15-20 млрд в год из-за призывов Моди не покупать золото
