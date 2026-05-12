Мантуров оценил рост турпотока из России в Индонезию
Мантуров оценил рост турпотока из России в Индонезию
Около 220 тысяч россиян посетило Индонезию в 2025 году, это на 22% больше, чем годом ранее, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T17:36+0300
экономика
туризм
россия
бизнес
индонезия
рф
денис мантуров
КАЗАНЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Около 220 тысяч россиян посетило Индонезию в 2025 году, это на 22% больше, чем годом ранее, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "За прошлый год Индонезию посетили около 220 тысяч россиян, это на 22% больше, чем годом ранее", - сказал он в ходе российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Мантуров отметил и растущий интерес индонезийских граждан к поездкам в Россию - в 2025 году РФ приняла на 40% больше туристов из Индонезии.
Экономика, Туризм, РОССИЯ, Бизнес, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Денис Мантуров
КАЗАНЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Около 220 тысяч россиян посетило Индонезию в 2025 году, это на 22% больше, чем годом ранее, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"За прошлый год Индонезию посетили около 220 тысяч россиян, это на 22% больше, чем годом ранее", - сказал он в ходе российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
Мантуров отметил и растущий интерес индонезийских граждан к поездкам в Россию - в 2025 году РФ приняла на 40% больше туристов из Индонезии.
