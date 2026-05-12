https://1prime.ru/20260512/indoneziya-869868091.html
Мантуров оценил рост турпотока из России в Индонезию
Мантуров оценил рост турпотока из России в Индонезию - 12.05.2026, ПРАЙМ
Мантуров оценил рост турпотока из России в Индонезию
Около 220 тысяч россиян посетило Индонезию в 2025 году, это на 22% больше, чем годом ранее, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T17:36+0300
2026-05-12T17:36+0300
2026-05-12T17:36+0300
экономика
туризм
россия
бизнес
индонезия
рф
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/83153/02/831530209_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e402449b6c5471b5eaa4d635ae11cb49.jpg
КАЗАНЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Около 220 тысяч россиян посетило Индонезию в 2025 году, это на 22% больше, чем годом ранее, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "За прошлый год Индонезию посетили около 220 тысяч россиян, это на 22% больше, чем годом ранее", - сказал он в ходе российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Мантуров отметил и растущий интерес индонезийских граждан к поездкам в Россию - в 2025 году РФ приняла на 40% больше туристов из Индонезии.
https://1prime.ru/20260215/bali-867499757.html
индонезия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83153/02/831530209_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a3ad58606391b63d9e75d26e9d70c83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, бизнес, индонезия, рф, денис мантуров
Экономика, Туризм, РОССИЯ, Бизнес, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Денис Мантуров
Мантуров оценил рост турпотока из России в Индонезию
Мантуров заявил, что число россиян, посетивших Индонезию, выросло в 2025 году на 22%