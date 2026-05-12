https://1prime.ru/20260512/inflyatsiya-869864641.html

Годовая инфляция в США ускорилась до максимума с весны 2023 года

Годовая инфляция в США ускорилась до максимума с весны 2023 года - 12.05.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в США ускорилась до максимума с весны 2023 года

Годовая инфляция в США по итогам апреля ускорилась до максимальных с мая 2023 года 3,8% с уровня предыдущего месяца в 3,3%, сообщается в пресс-релизе... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T16:10+0300

2026-05-12T16:10+0300

2026-05-12T16:10+0300

экономика

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в США по итогам апреля ускорилась до максимальных с мая 2023 года 3,8% с уровня предыдущего месяца в 3,3%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В мае 2023 года показатель достигал 4%. В месячном выражении потребительские цены в апреле выросли на 0,6% после увеличения на 0,9% в марте. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали годовую инфляцию на уровне 3,7%. Месячный показатель совпал с прогнозами аналитиков. Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,8% после 2,6% в марте. Ожидалось ускорение до 2,7%. Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 3,2%, на энергоносители - подскочили на 29,2%. В месячном выражении цены на продовольствие выросли на 0,5%, на энергоносители - на 5,6%. В том числе цены на бензин всех типов подскочили на 28,4% в годовом выражении, а в месячном выросли на 5,4%. Мазут подорожал сразу на 54,3% в годовом выражении и на 5,8% - в месячном. Цены на электричество выросли на 6,1% в годовом выражении и на 2,1% к предыдущему месяцу. В общей сложности цены на энергию в апреле выросли на 17,9% в годовом выражении и на 3,8% в месячном. Цены на говядину и телятину в апреле подскочили на 14,8% в годовом выражении. Стоимость свежих овощей за этот период увеличилась на 11,5%, в том числе помидоров - взлетела на 39,7%. Цены на кофе в прошлом месяце поднялась на 18,5% в годовом выражении. Сахар и сладости подорожали на 6,3%, в частности, конфеты и жевательная резинка - на 7,6%. Заметно выросли цены на посуду - на 15,4%. Стоимость украшений и часов в апреле выросла на 14,6% в годовом выражении. Значительно подорожали и авиабилеты - на 20,7% по сравнению с апрелем 2025 года.

https://1prime.ru/20260512/gaz-869863146.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша