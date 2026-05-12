Годовая инфляция в США ускорилась до максимума с весны 2023 года - 12.05.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США ускорилась до максимума с весны 2023 года
16:10 12.05.2026
 
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Годовая инфляция в США по итогам апреля ускорилась до максимальных с мая 2023 года 3,8% с уровня предыдущего месяца в 3,3%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В мае 2023 года показатель достигал 4%.
В месячном выражении потребительские цены в апреле выросли на 0,6% после увеличения на 0,9% в марте.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали годовую инфляцию на уровне 3,7%. Месячный показатель совпал с прогнозами аналитиков.
Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,8% после 2,6% в марте. Ожидалось ускорение до 2,7%.
Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 3,2%, на энергоносители - подскочили на 29,2%. В месячном выражении цены на продовольствие выросли на 0,5%, на энергоносители - на 5,6%.
В том числе цены на бензин всех типов подскочили на 28,4% в годовом выражении, а в месячном выросли на 5,4%. Мазут подорожал сразу на 54,3% в годовом выражении и на 5,8% - в месячном. Цены на электричество выросли на 6,1% в годовом выражении и на 2,1% к предыдущему месяцу. В общей сложности цены на энергию в апреле выросли на 17,9% в годовом выражении и на 3,8% в месячном.
Цены на говядину и телятину в апреле подскочили на 14,8% в годовом выражении. Стоимость свежих овощей за этот период увеличилась на 11,5%, в том числе помидоров - взлетела на 39,7%. Цены на кофе в прошлом месяце поднялась на 18,5% в годовом выражении. Сахар и сладости подорожали на 6,3%, в частности, конфеты и жевательная резинка - на 7,6%.
Заметно выросли цены на посуду - на 15,4%. Стоимость украшений и часов в апреле выросла на 14,6% в годовом выражении. Значительно подорожали и авиабилеты - на 20,7% по сравнению с апрелем 2025 года.
 
