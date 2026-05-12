Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2026 год
2026-05-12T17:22+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год до 5,2% с 4%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях функционирования экономики на 2027-2029 годы. Документ рассмотрен в правительстве и направлен для учета в работе в федеральные и региональные органы власти. В 2025 году инфляция в России составила 5,6%. "Мы ожидаем на конец года 5,2% декабрь к декабрю, то есть продолжение постепенного снижения", - сказал журналистам представитель министерства. По его словам, в оценку инфляции заложено запланированное на октябрь изменение тарифов на ЖКХ. Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги вырастет, по оценке Минэкономразвития, на 9,9% с 1 октября.
ru-RU
