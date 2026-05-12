Инфляция в годовом выражении составила 5,6 процента, заявил Путин - 12.05.2026, ПРАЙМ
Экономика
Инфляция в годовом выражении составила 5,6 процента, заявил Путин
2026-05-12T20:57+0300
20:57 12.05.2026
 
Инфляция в годовом выражении составила 5,6 процента, заявил Путин

Путин заявил, что инфляция в годовом выражении на сегодня составляет 5,6 процента

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Инфляция в годовом выражении на сегодня составляет 5,6%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. В ходе встречи Решетников заявил, что уровень инфляции на данный момент составляет 5,6%.
"Максим Викторович, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики: инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции?" - уточнил президент.
Решетников подтвердил, что это так.
Министр экономического развития РФ подчеркнул, что это самые актуальные данные. Также, по его словам, такой процент создает условия для смягчения денежно-кредитной политики.
